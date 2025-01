Kommentar von Christof Kneer

Es wäre ein interessantes Experiment, das Fußballpublikum einmal nach der idealen Zusammensetzung der Bundesliga zu befragen. So würden womöglich auch Anhänger von Borussia Dortmund an einem guten Tag einräumen, dass Schalke 04 in einer idealen Welt ein Mitglied der obersten deutschen Spielklasse sein sollte, ebenso wie ein Fan von Borussia Mönchengladbach dies wohl dem 1. FC Köln zugestehen würde oder sogar ein Fan von Werder Bremen dem HSV. Auf ein Dutzend Vereine würde sich das Publikum schnell einigen können, die klassischen Traditionsmarken plus Bayer Leverkusen plus vermutlich den SC Freiburg. Aber dann? Wahrscheinlich kämen nun Alter und geografische Herkunft der Befragten ins Spiel, für viele wären der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg unverzichtbar, während andere gar nicht mehr wüssten, wer Hans-Peter Briegel und Michael A. Roth sind. Nun stellt sich mit dem Blick auf die aktuelle Bundesligatabelle allerdings eine ganz andere Frage: Was ist eigentlich mit Mainz 05?