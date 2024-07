Der japanische Nationalspieler Kaishu Sano steht dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ab sofort zur Verfügung. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Tokio gegen Sano sei eingestellt worden, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab. Nun werde Sano am Donnerstag im Trainingslager im Brixental in Tirol zur Mannschaft stoßen, hieß es.