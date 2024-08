Der FSV Mainz 05 hat Abwehrspieler Moritz Jenz, 25, vom Liga-Kontrahenten VfL Wolfsburg ausgeliehen und Mittelfeldmann Hyun-seok Hong, 25, vom belgischen Club KAA Gent verpflichtet. Jenz verlor in der Vorsaison in Wolfsburg nach einer soliden Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte seinen Stammplatz. Der torgefährliche Hong soll das offensive Mittelfeld der Mainzer verstärken. Für den Südkoreaner, der auch schon in Unterhaching und Linz spielte, sollen vier Millionen Euro bezahlt werden, berichtet der Kicker.

Beide Spieler sind laut Bo Henriksen Kandidaten für den Kader in der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag. „Ich bin sehr zufrieden mit den beiden Neuzugängen“, sagte der Mainzer Coach. „Als Trainer möchte ich natürlich immer mehr Neuzugänge. Mal sehen, was noch passiert.“ Das Transferfenster für Neuzugänge in der Bundesliga schließt am Freitag um 20 Uhr. „Ich finde, dass unser Kader jetzt genau die richtige Größe hat“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. Der Markt verändere sich allerdings minütlich, betonte er.