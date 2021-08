Der FSV Mainz 05 hat kurz vor dem Saisonstart der Bundesliga ein ernsthaftes Corona-Problem. Insgesamt elf Mainzer Spieler wurden vom zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Isolation geschickt. Das bestätigte der Verein am Mittwochnachmittag, das geplante Training der Mannschaft von Trainer Bo Svensson wurde abgesagt. Nach dem positiven Test bei Angreifer Karim Onisiwo am vergangenen Freitag wurde das Virus am Montag und Dienstag bei zwei weiteren Mainzer Spielern nachgewiesen. Eine Folgetestung ergab zudem bei einem Mitglied des Trainerteams ein positives Ergebnis.

Insgesamt befinden sich nun 14 Personen aus Mannschaft und Betreuerstab in Quarantäne. "Derzeit ist von einem akuten Krankheitsgeschehen auszugehen, da es auch zu Ansteckungen im häuslichen Bereich gekommen ist", hieß es in der Mainzer Klubmitteilung: "Zwei der Erkrankten haben sogar den vollständigen Impfschutz." Mainz steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball Liga (DFL). Was das Geschehen für das geplante Liga-Auftaktspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig bedeutet, war zunächst unklar. Sollten 16 Spieler einsatzfähig sein, müsste Mainz antreten.

Den Fall von Onisiwo hatten die Mainzer kurz vor dem DFB-Pokalspiel bei der SV Elversberg (8:7 nach Elfmeterschießen) öffentlich gemacht. Danach wurden zunächst alle weiteren Spieler negativ getestet, sodass die Partie beim Regionalligisten am Sonntag planmäßig stattfand.