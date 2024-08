Es fällt zunehmend schwer, sich Nadiem Amiri, 27, als rundum glücklichen Menschen vorzustellen. Der Spielmacher von Mainz 05 hatte kurz nach Saisonende in der Euphorie des Klassenerhalts überraschend seinen Vertrag verlängert. Und obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass ihn sein Nebenmann im Mittelfeldzentrum, Leandro Barreiro, verlassen würde, versteckte er seine Wehmut darüber im Interview mit der Allgemeinen Zeitung vor einigen Wochen nicht: „Das war mein Perfect Match. Mein Bruder, mein Partner. Ich habe ihm oft in der Kabine gesagt, wie schade es ist, dass er schon bei Benfica unterschrieben hatte. Es wäre etwas Besonderes geworden.“ Wie kann man jemanden so krass vermissen?