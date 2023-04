Jugendarbeit bei Mainz 05:Festtage am Nischenstandort

Die Mainzer beweisen mit dem U19-Meistertitel, dass sie in der Nachwuchsarbeit manches besser machen als die Großen in München, Dortmund oder Leipzig. Nebenbei werden bei den FSV-Junioren weiterhin Toptrainer ausgebildet.

Von Frank Hellmann, Mainz

Es sind Namen, die sich der Fußballkenner notieren sollte: Nelson Weiper, Brajan Gruda oder Dennis Kaygin. Der hochtalentierte Torjäger Weiper, 18, hat bei seinen Bundesliga-Kurzeinsätzen schon zwei Tore erzielt, die beiden Kollegen sollen ebenfalls vieles mitbringen, um demnächst im Oberhaus aufzufallen. Auf jeden dieser jungen Kicker können die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 aus dem Stegreif eine Eloge halten, und bei jedem wird neben der tollen Technik der besondere Charakter betont. An der vielseitigen Begabung muss auch was dran sein, sonst hätten die Mainzer A-Junioren nicht am Sonntag das dramatische Finale um die deutsche U19-Meisterschaft gegen Borussia Dortmund gewonnen. Erstaunlicherweise wurde beim 4:2 nach Verlängerung sogar keiner aus dem angesprochenen Trio als Torschütze benötigt.

Nachdem die Mainzer Profis in der heimischen Arena tags zuvor den Rekordmeister FC Bayern vom Ligathron gestoßen hatten, schnappte sich der Nachwuchs an selber Stelle gegen den neunmaligen U19-Meister BVB die Schale. Viel mehr Lorbeeren kann ein Nischenstandort an einem Wochenende nicht einsammeln. Viele der 15 000 Fans in der Arena am Europakreisel hatten nach eigenem Bekunden durchgefeiert.

Inmitten der jubelnden Menge bewegte sich der Macher des Erfolgs: Volker Kersting. Der gebürtige Mainzer kümmert sich seit 1991 um die Aus- und Weiterbildung junger Fußballer am Bruchweg. Kersting, 50, sorgt als Direktor Nachwuchsfußball dafür, dass Mainz in diesem Segment produktiver arbeitet als der FC Bayern oder RB Leipzig, obwohl dort deutlich mehr Geld ausgegeben wird. 7,5 Millionen Euro lassen sich die Nullfünfer die Nachwuchsarbeit und den Amateurbereich inklusive der U23 pro Saison kosten.

Kersting bringt wenig Verständnis dafür auf, dass Klubs wie der Finalgegner Dortmund zwar intensiv die eigene Jugend fördern, am Ende aber auch noch 16- oder 17-jährige Talente aus Frankreich, Italien, England oder den Niederlanden dazukaufen. "Wenn das die Identität ist, zu sagen: Wir investieren in unseren Nachwuchs, geben ihm aber die Chance nicht, weil wir uns talentierte Spieler auf höchstem Niveau aus dem Ausland holen - dann ist das die Herangehensweise eines Vereins. Unsere ist es eben nicht, der SC Freiburg oder wir verfolgen eine andere Philosophie." Nicht umsonst sind dies die beiden Bundesligisten mit der größten Durchlässigkeit für deutsche Jungprofis.

Benjamin Hoffmann verließ Dortmund, weil er Trainer bleiben wollte

Wobei Kersting vor gesellschaftlichen Fehlentwicklungen hierzulande nicht die Augen verschließt. Aus seiner Sicht werde es den meisten Kindern generell zu früh viel zu einfach gemacht, findet er: "Wie soll ich Eigenverantwortung entwickeln, wenn die Eltern die Schultasche packen und ihre Kinder mit dem SUV bis vor die Schultür fahren?" Frankreich bringe seit Jahren viel mehr Talente hervor, weil der Fußball in den Brennpunkten die Chance zum sozialen Aufstieg biete. "Bei uns machen sich Zehnjährige eher Gedanken über das zweite oder dritte Handy. Ich würde mir wünschen, dass auch bei uns mehr Kinder sagen: Ich will jeden Tag den Ball am Fuß haben", sagt Kersting. Schwarzmalen wolle er nicht, aber er sorgt sich: "Diesen Willen, sich durchsetzen zu wollen, entwickeln wir insgesamt in Deutschland nicht mehr. Das sehen wir in den meisten anderen Sportarten auch - und das wird uns noch auf die Füße fallen."

Die Gedanken über die Zukunft und die Freude über die Gegenwart begleiteten am Wochenende in Mainz auch Erinnerungen an die Vergangenheit. Am Freitagabend hatte sich Kersting im Teamhotel des FC Bayern mit dessen Trainer Thomas Tuchel getroffen. Diese Begebenheit hatte Tuchel, 49, selbst öffentlich gemacht, denn warum soll einer seine Anfänge leugnen, nur weil es bei seinem neuen Arbeitgeber so schlecht läuft? Es schloss sich da ja ein großer Kreis. Vor 14 Jahren hatte die von Tuchel trainierte Mainzer A-Jugend den ersten und bis Sonntag einzigen Meistertitel gewonnen, im Endspiel ebenfalls gegen Dortmund. Jene U19 der Nüllfünfer - mit dem späteren Weltmeister André Schürrle, dem 2013 vom FC Bayern verpflichteten Jan Kirchhoff oder dem gerade für sein 250. Bundesligaspiel geehrten Stefan Bell - entwickelte Tuchel mit so viel Verve weiter, dass ihn der Mainzer Manager Christian Heidel wenige Wochen später zum Bundesliga-Coach beförderte.

Einer auf den Spuren von Svensson, Klopp und Tuchel? Benjamin Hoffmann zeigt bei den Mainzer A-Junioren, dass er ein erfolgreicher Fußballtrainer ist. (Foto: Hahne/Beautiful Sports/Imago)

Die Mainzer Erfolgsgeschichte führt aktuell der U19-Trainer Benjamin Hoffmann fort, der vor zwei Jahren aus Dortmund kam. Er hatte 2017 den Titel mit der U19 des BVB geholt und bezog mit der Familie gerade ein Haus in Unna, als ihm Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken unterbreitete, er solle sich doch fortan lieber als Jugend-Koordinator bis zur U16 betätigen. Da machte Hoffmann, 43, trotz aller schwarz-gelber Verbundenheit nicht mit: "Ich habe Lars geantwortet, dass ich Trainer bin."

Der Netzwerker Kersting bekam mit, dass damit ein Topmann aus dem U-Bereich verfügbar war. Hoffmann platzte am Sonntag fast vor Stolz über den Triumph gegen seinen Herzensverein, weil die Bedingungen "unterschiedlicher nicht sein könnten - sowohl, was finanzielle Mittel betrifft, als auch die Infrastruktur". Doch die Mainzer U19 hatte auf dem Platz die bessere Mischung zu bieten: "Wir haben alles drin, wir haben Teamplayer, wir haben Einzelkönner, wir haben Kämpfer, wir haben Techniker - und jeder hat sein Leistungspotenzial abgerufen", lobte Hoffmann.

Inzwischen ist der wegen seiner klaren Ansprache geschätzte Meister-Trainer Hoffmann bis 2026 gebunden - und vielleicht derjenige, den man auf dem Zettel haben muss, falls auch für den in der Bundesliga seit zehn Spielen unbesiegten Bo Svensson mal dasselbe gelten wird wie einst für Jürgen Klopp oder Tuchel: dass der FSV Mainz 05 nebenbei auch noch Toptrainer ausbildet, die irgendwann zu einem größeren Klub weiterziehen.