Die Kansas City Chiefs stehen nach 50 Jahren wieder im Superbowl. Im ersten Halbfinale der American Football Liga NFL bezwangen die Chiefs die Tennessee Titans im heimischen Arrowhead-Stadion mit 35:24.

Die Tennessee Titans dominierten dabei das erste Viertel und Teile des zweiten, der erste Ballbesitz führte nur zu einem Field Goal für Tennesse, doch direkt darauf gelang es den Titans den Chiefs den Ball wieder abzunehmen. Im zweiten Drive belohnte ein erneut bärenstarker Derek Henry die Titans mit einem Touchdown nach einem direkten Pass zum Running Back. Diesmal schafften die Chiefs direkt die Antwort nach einem kurzen Touchdown Pass von Mahomes zu Tyreek Hill und verkürzten auf 7:10

Der nächste Ballbesitz der Titans sollte fast zehn Minuten dauern, am Ende stand es 17:7 für die Titans. Doch auch diesmal brauchte Mahomes nur zwei Minuten um zu antworten - nach einem 20 Yard Pass erneut auf Tyreek Hill Spielstand 17:14. Folgenschwer war der anschließende schnell Ballbesitzverlust der Titans, der Patrick Mahomes den Ball mit zwei Minuten auf der Uhr vor der Halbzeit zurückgab. Zwei Minuten, die der MVP des vergangenen Jahres zu nutzen wusste.

In einem Spielzug der an (den aktuellen MVP-Kandidaten) Lamar Jackson erinnerte, tanzte der Quarterback bei einem Laufspiel auf der linken seite des Felds vier bis fünf Verteidiger aus und trug den Ball selbst über die Linie in die Endzone. Das Ergebnis: 24:17 zur Halbzeit, wovon sich die Titans nicht mehr erholen.sollten. Am Ende stand es 35:24 für die Kansas City Chiefs, die jetzt in Ruhe das Ergebnis des zweiten Halbfinales abwarten können. Dort treffen die Greenbay Packers in San Francisco auf die 49ers.