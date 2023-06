Der Titelgewinn des SC Magdeburg kommt nicht so überraschend, wie ein flüchtiger Blick glauben macht. Längst deuten die Entwicklungen in der Bundesliga auf große Zeiten hin.

Da haben Niklas Landin und Sander Sagosen der Handballszene hierzulande aber einen Schrecken versetzt. Der Torhüter und der Rückraumspieler sind Attraktionen der als weltbesten Spielklasse anerkannten Handball-Bundesliga (HBL), beide beim THW Kiel unter Vertrag, einem Sehnsuchts-Klub der Weltelite - und beide verlassen Deutschland. Laufen der HBL jetzt die besten Spieler weg? Droht ein Aderlass, der die Bundesligaklubs international abhängt? Die Antwort hat am Sonntag der SC Magdeburg mit dem Sieg in der Champions League gegeben, der keineswegs so überraschend kommt, wie von vielen dargestellt. Die Sachsen-Anhalter haben vielleicht nicht ganz so viel Geld wie mancher Glitzerklub im alten Kontinent, punkten aber mit umsichtigem Scouting und großer Konstanz.