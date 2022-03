Nach der Trennung von Tayfun Korkut hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC einen überraschenden Nachfolger gefunden: Felix Magath soll die Berliner vor dem Abstieg retten. Das teilte der Tabellen-17. am Sonntagabend mit. "Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen", wird Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Mitteilung zitiert.

Magath (68) kehrt nach gut neun Jahren als Trainer in die Bundesliga zurück. Bis Weihnachten 2012 betreute er den VfL Wolfsburg, den er 2009 zur Meisterschaft geführt hatte. Nach 2012 war Magath Trainer beim FC Fulham und bei Shandong Taishan in der chinesischen Super League. Ab 2020 war er unter dem Titel "Chef von Flyeralarm Global Soccer" Berater, unter anderem für die Würzburger Kickers. "Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst, und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Magath: "Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele."

Hertha hatte sich nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach von Korkut getrennt, der erst im vergangenen November das Traineramt übernommen hatte. Magath ist nach Pal Dardai und Korkut somit der dritte Hertha-Coach in dieser Saison und der siebte seit 2019.

Die Berliner hatten zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Folge kassiert und sind seit zehn Pflichtspielen ohne Sieg. Am Montag soll Magath um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz in Berlin als Trainer vorgestellt werden. Das erste Spiel auf der Hertha-Bank ist die Partie am Samstag im Olympiastadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim.