Interview von Sebastian Winter

SZ: Herr Märtens, nach Ihrem Olympiasieg und vielen Terminen war es an Weihnachten an der Zeit, zur Ruhe zu kommen. Doch das fiel in diesen Tagen besonders in Ihrer Heimatstadt Magdeburg schwer seit dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt. Wie haben Sie die Situation erlebt?