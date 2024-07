Von Sebastian Winter, Paris

Lukas Märtens kam heraus aus den Katakomben in der lärmenden Defense-Arena, er schüttelte die Arme aus, pustete durch, so richtig locker wirkte er nicht. Aber so können Momentaufnahmen manchmal täuschen, auch auf der größten Sportbühne der Welt. Märtens, tatsächlich einer der Favoriten auf den 400 Metern Freistil, schwamm selbstbewusst vorneweg, er behielt seine Führung. Und dann schlug er nach 3:41,78 Minuten als Erster an, hielt sich ungläubig die Hände vors Gesicht, reckte die Faust in die Höhe.