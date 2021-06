Von Gerald Kleffmann, Wimbledon/München

Novak Djokovic ein Brite? My dear! Ein skurriles Thema tauchte da plötzlich auf, und, jaja, Djokovic selbst hätte auch die Geschichte in der Presse gelesen, am Sonntag. Zwar gab der Serbe, nachweislich in Belgrad geboren, zu, dass er "auch überrascht war, als ich das las" - aber ganz aus der Luft gegriffen war die Darstellung offenbar wirklich nicht. Djokovic kramte in der Pressekonferenz in seinen Erinnerungen herum, "es war lange her", sagte er. Doch grob wusste er zu berichten: Sein Vater, Srdjan, habe damals mit dem britischen Tennisverband LTA über mögliche Unterstützungen für ihn, den talentierten Sohnemann, verhandelt. Es habe sogar "ein Angebot" gegeben, sagte Djokovic, jedoch präzisierte er nicht, wie jenes aussah. Nur so viel sagte er: "Ich und meine Eltern wollten nicht aus Serbien wegziehen." Die Zeiten waren damals ja wirklich schwer in seiner Heimat. Die Pointe der Geschichte, und so poppte sie eben auf: Der Vater seines ersten Gegners in Wimbledon sei derjenige gewesen, der ihn auf die Insel angeblich lotsen wollte, Roger Draper, der einst Geschäftsführer der LTA war.

Am Montag also begegnete Djokovic, so spielt das Leben, seinem 19 Jahre alten Sohn Jack. Der 19-malige Grand-Slam-Sieger, der in diesem Jahr bereits in Melbourne und Paris die Pokale 18 und 19 einheimste, gab sich im Turnier-Eröffnungsmatch auf dem Center Court nur im ersten Satz eine Blöße, wobei Draper, ein Linkshänder, auch kühn und clever agierte. Letztlich durfte Djokovic aber nach dem 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-Erfolg das tun, was er im All England Club am liebsten macht: Er bückte sich und schnabulierte kurz an einem Grashalm. Ritualen bleibt er gerne treu. So gesehen darf man ihm auch eine neue, allerdings rein spielerische Besonderheit zuschreiben, die er so auf den Punkt brachte: "Ich denke, das war wahrscheinlich eine der besten Aufschlagleistungen, die ich auf allen Belägen hatte." 25 Asse schlug er, am Ende warf er den Ball hoch und, zack: Ass! Djokovic mausert sich zum Kanonier. Da wirkt sich die Arbeit seines Co-Trainers Goran Ivanisevic bestens aus. Der Kroate gewann ja auch schon an der Church Road.

Tennis freilich setzt sich aber aus vielen Komponenten zusammen, das ist wie beim Salatsoßenanrühren, hat eine Zutat die falsche Gewichtung, wird's weniger schmackhaft. Stefanos Tsitsipas, 22, musste diese Erfahrung höchstselbst am Montag, auf Court 1, dem zweitgrößten Stadion, machen. 15 Asse, das war formidabel, doch eine miserable Quote beim Return verdarb dem Griechen den Auftakt. Von sieben Breakchancen verwandelte er exakt keine, so ließ sich rasch erklären, wie der Finalist der French Open, der vor zwei Wochen noch in Roland Garros Djokovic fast bezwungen hatte, gegen Frances Tiafoe, 23, verlor. 6:4, 6:4, 6:3 siegte der muskulöse Amerikaner. "Vielleicht hätte ich die Woche vor Wimbledon doch spielen sollen", sagte Tsitsipas, "in Mallorca oder Eastbourne." Erleuchtung ist immer lobenswert, aber in diesem Fall kam sie zu spät. Das Männerturnier musste sich gleich an Tag eins von dem Weltranglisten-Vierten verabschieden.