3. April 2019, 18:45 Uhr Männer-Volleyball Musterschüler auf Zeit

Die Alpenvolleys Tirol bereichern die Bundesliga - und empfangen nun den Außenseiter Herrsching zum zweiten Spiel der Viertelfinalserie in ihrer lizenzgebenden Zweigstelle Unterhaching.

Von Katrin Freiburghaus

Zu besonderen Anlässen macht man sich schick. Anders als bei Hochzeiten oder Opernbesuchen ist der Dresscode für Sportveranstaltungen allerdings unzulänglich geregelt; zumal, wenn jemand sonst in T-Shirt und Jogginghose am Spielfeldrand herumspringt. Max Hauser, Trainer der WWK Volleys Herrsching, lagerte das Stilproblem kurzerhand aus und ließ die Fans darüber abstimmen, ob er zum zweiten Viertelfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft Anzug oder Sportsachen tragen solle. Denn für Herrsching ist die Partie an diesem Donnerstag bei den Hypo Tirol Alpenvolleys nicht nur aufgrund der Fernseh-Liveübertragung (18.30 Uhr/Sport1) etwas Besonderes.

Das erste Spiel der Best-of-three-Serie verloren die Hauptrunden-Siebten am vergangenen Wochenende 0:3, zudem zog sich Diagonalangreifer Nicholas West eine schwere Bänderverletzung im Knöchel zu. Um ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale zu erzwingen, müssen die Herrschinger in Unterhaching gewinnen. "Und das ist schon nach wie vor, was wir vorhaben", sagt Hauser.

Das Publikumsinteresse ist an beiden Standorten ein Thema geblieben

Die Favoritenrolle liegt allerdings klar bei den Alpenvolleys. "Wir machen den Sack zu", sagt ihr Trainer Stefan Chrtiansky, der sich sicher ist: "Wenn wir wieder so konstant spielen, sehe ich kein Problem." Sein Team war in der Hauptrunde lange Tabellenführer und rutschte erst kurz vor den Playoffs auf Rang zwei hinter Friedrichshafen. Zudem haben die Tiroler im Viertelfinale außerplanmäßig nur Heimspiele: Nach dem ersten Duell in ihrem Hauptsitz Innsbruck richten sie auch die zweite Begegnung aus, diesmal in ihrer lizenzgebenden Zweigstelle Unterhaching, weil Herrschings Halle wegen ihrer zu niedrigen Decke nicht für die Playoffs zugelassen ist. Das von den Klubs als "S-Bahn-Derby" bezeichnete Spiel hilft allen: Die finanziell nicht auf Rosen gebetteten Herrschinger sparen Produktions- und Umzugskosten, die Alpenvolleys versprechen sich gehobenen Zuschauerandrang.

Denn das Publikumsinteresse ist an beiden Heimspielstandorten auch in der zweiten Saison des transalpinen Bündnisses aus Innsbruck und Unterhaching ein Thema geblieben, obwohl die sportlichen Erfolge zumindest das anfänglich unterkühlte Verhältnis mit den Hachinger Fans spürbar erwärmten. Sportlich eilten die Alpenvolleys den eigenen Vorgaben ohnehin die gesamte Hauptrunde über voraus. "Ich habe heuer gesagt, ich möchte die Nummer drei sein - das haben wir eindrucksvoll bewiesen", sagt Generalmanager Hannes Kronthaler.

Auch die Volleyball Bundesliga (VBL) ist mit dem Projekt, das mit Unterhachings Lizenz 2017 über die Wildcard-Regelung in die Liga kam, zufrieden. "Der Klub hat bisher eine gute Performance hingelegt und alle Ansprüche, die im Fall der Wildcard ja die höchsten sind, umgesetzt", lobt VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung. Daran, dass die Kooperation zunächst auf drei Jahre angelegt wurde, hat sich trotzdem nichts geändert. "Es geht darum, zwei Einheiten im Rahmen eines Dreijahresplans stärker zu verschmelzen", sagt Jung. Um auszuwerten, wie weit dieser Prozess vorangeschritten ist, werde es im Mai oder Juni ein Treffen geben, "bei dem wir besprechen, wo es Probleme gibt, und ob es nach den drei Jahren überhaupt weitergeht".

"Jeder der Bundesligisten hat den Mehrwert für die Liga absolut verstanden"

Die Liga betrachtet das Projekt laut Jung mittlerweile geschlossen als Gewinn. "Es ist voll akzeptiert, weil jeder der Bundesligisten den Mehrwert für die Liga absolut verstanden hat", sagt er. Nach einem jahrelangen Zweikampf zwischen Friedrichshafen und Berlin ist die obere Tabellenhälfte qualitativ eng zusammengerückt, woran die Alpenvolleys ihren Anteil haben. Allerdings hilft auch das offenbar wenig in der schwierigen Sponsorenlandschaft Oberbayerns - das Gros der Geldgeber kommt noch immer aus Österreich.

Jung betont zwar, dass dies aus VBL-Sicht kein Kritikpunkt sei, womöglich wird es auf Sicht aber einer für die österreichischen Geldgeber. Denn ab der kommenden Saison müssen laut Vereinbarung mit der VBL signifikant mehr als die Hälfte der Heimspiele in Unterhaching ausgetragen werden. Der europäische Verband sperrt sich zudem dagegen, dass die Alpenvolleys im Europapokal mit ihrer deutschen Lizenz in Österreich spielen.

Auch für die Alpenvolleys ist der Donnerstag im deutschen Fernsehen somit alles andere als unwichtig. Trainer und Manager dürften deshalb wie gewohnt Anzug tragen. Hauser dagegen lässt die Kleiderfrage offen - die Abstimmung bei den Fans ging unentschieden aus. Vielleicht nehme er "dann doch die Lederhose". Ob Herrsching, Haching oder Innsbruck - für Lederhosen ist die Seite der Alpen egal.