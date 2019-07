10. Juli 2019, 20:54 Uhr Männer Federers Jubiläum

Der Schweizer erreicht in Wimbledon eine besondere Marke- und trifft im Halbfinale nun auf Rafael Nadal. Auch Novak Djokovic ist weiter erfolgreich.

Barbara Klimke, London

Roger Federer hat einen kleinen Ehrentag in Wimbledon gefeiert. Sein 100. Sieg auf den Rasencourts aber war ihm längst nicht so wichtig wie Konsequenz, die sich aus dem Rekord ergibt: Er ist seinem Ziel, zum neunten Mal die Trophäe des wichtigsten Tennisturniers zu gewinnen, ein Stück nähergekommen. Im Achtelfinale bezwang er den Japaner Kei Nishikori 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, und nur im ersten Satz ließ er einige Unsicherheiten erkennen: Federer leistete sich gleich zum Auftakt ein Break, konnte von den ersten Ballwechseln nur wenige gewinnen und holte den Rückstand im Satzverlauf nicht mehr auf. Vom zweiten Durchgang an setzte er den Japaner mehr unter Druck, allerdings gab er zu, dass er kämpfen musste, um den Erfolg zu sichern. Am Freitag kommt es nun zum Duell mit seinem Dauerrivalen Rafael Nadal aus Spanien, der sein Viertelfinale am Mittwochabend gegen Sam Querrey aus den USA locker gewann: 7:5, 6:2, 6:2.

Titelverteidiger Novak Djokovic hatte einen entspannteren Tag verlebt. Er erledigte seine Aufgabe in gewohnter Effizienz. In drei Sätzen fertigte er seinen Gegner, den Belgier David Goffin ab, 6:4, 6:0, 6:2. Dann schickte er eine Botschaft an die Konkurrenz: Er hoffe, sagte er, dass seine Gegner das Gefühl hätten, zweimal so hart für ihre Punkte arbeiten zu müssen, wenn sie ihm gegenüberständen. Djokovic, der Titelverteidiger, steht nun zum zehnten Mal im Halbfinale von Wimbledon. Er trifft auf den Spanier Roberto Bautista Agut, der sich gegen den Argentinier Guido Pella 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 durchsetzte.