Der Weltrangliste Novak Djokovic und Rekordsieger Rafael Nadal duellieren sich im Finale. Der Spanier kann am Sonntag nicht nur seinen 13. Titel bei den French Open gewinnen, sondern auch in einer Kategorie mit Roger Federer gleichziehen.

Novak Djokovic und Rafael Nadal bestreiten das Finale der French Open in Paris: Der Weltranglistenerste aus Serbien erreichte es am Freitagabend nach einem hart erkämpften Sieg über den Griechen Stefanos Tsitsipas: Nach 3:54 Stunden hieß es 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 für Djokovic, der zum fünften Mal im Endspiel von Roland Garros steht. 2016 gewann er das Turnier; abgesehen von 2015 war das die einzige Ausgabe seit 2010, die der Pariser Rekordgewinner Nadal nicht für sich entscheiden konnte. Der 34 Jahre alte Spanier gewann sein Halbfinale 6:3, 6:3, 7:6 (0) gegen den Argentinier Diego Schwartzman und greift nun nach seinem 13. Titel in Roland Garros, wo er noch kein Endspiel verloren hat. Nadal hat am Sonntag (15 Uhr/Eurosport) auch die Chance auf seinen 20. Grand-Slam-Titel, er würde damit in der Bestenliste mit Rekordhalter Roger Federer (Schweiz) gleichziehen. Djokovic steht bei 17 Majorsiegen.