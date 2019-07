14. Juli 2019, 23:00 Uhr Männer-Endspiel Finale furioso

Im längsten Endspiel der Turnier-Geschichte verteidigt Novak Djokovic seinen Titel. Der 37 Jahre alte Roger Federer hadert nach dem 6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13 mit seinen vergebenen Chancen.

Von Barbara Klimke, London

Zwölfmal hat Roger Federer am letzten Turniertag auf dem Rasen des Centre Courts gestanden. Achtmal, so oft wie niemand sonst seit 1877, gewann er den großen Goldpokal. Wimbledon war ein grüner Garten der Erinnerung für ihn. Aber als er am Sonntagabend nach 4:57 Stunden Spielzeit mit der kleinen Silberschale in der rechten Hand, die linke in die Seite gestützt, sein Tennismatch bewerten sollte, das die Zuschauer in seiner Intensität und Dramatik begeistert hatte, da sagte er mit einem kleinen, wehmütigen Lächeln: "Ich will versuchen, es zu vergessen."

Er hätte dieses Finale gewinnen können gegen Novak Djokovic, seinen Dauerrivalen aus Serbien, gegen den er am Sonntag zum 48. Mal in seiner Karriere antrat. Zwei Matchbälle hatte sich Federer im fünften Satz erspielt, als das Publikum bereits von den Sitzen aufgesprungen war und seine Ehefrau vor Aufregung in der Box die Hände vors Gesicht schlug und nur durch die Finger zu blinzeln wagte. Und doch musste Federer erleben, wie ihm der Sieg noch vom Schläger glitt. 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6 und 13:12 (3) gewann Djokovic eine Partie, die gleich aus zwei Gründe außergewöhnlich war: Weil sich die beiden Kontrahenten, Nummer eins und Nummer drei der Weltrangliste, länger im Finale duellierten als alle anderen Spieler in der Geschichte zuvor. Und weil sie sich gegenseitig mit unerbittlicher Energie, erbarmungsloser Präzision und brachialen Kunstschlägen in den Tiebreak des fünften Satzes trieben, der erst in diesem Jahr eingeführt worden war, um unberechenbare und quälende Marathon-Matches zu verhindern.

Novak Djokovic erhält den Siegerpokal von Catherine, der Herzogin von Cambridge. (Foto: AFP)

Titelverteidiger Djokovic konnte letztlich seinen fünften Wimbledon-Titel verbuchen, der ihn nun auf eine Stufe mit dem Schweden Björn Borg hebt; insgesamt war es sein 16. Grand-Slam-Erfolg. Aber auch er war am Ende zu erschöpft für große Triumphgesten. Eine kurze, kühle Umarmung am Netz, dann trommelte er sich auf die Brust, ging auf die Knie, um ein paar Halme Gras zu rupfen. Und gab anschließend zu, dass dies "das spektakulärste Endspiel war", das er je bestritten habe: "Leider musste einer von uns verlieren."

Doch um Djokovic ans Limit zu treiben, brauchte es einen Giganten wie Federer, der an diesem Tag nicht nur gegen einen menschlichen Kontrahenten antrat, nämlich den Weltranglistenersten. Sondern gegen einen zweiten, mächtigeren und weit gnadenloseren Gegner, einen abstrakten: die Zeit. Federer wird in vier Wochen 38 Jahre alt; hätte er gewonnen, wäre er zum ältesten Sieger ausgerufen worden, seit sich Männer bei Grand-Slam-Turnieren mit Bällen duellieren.

Zuvor hatte der Serbe wie nach den vier vorangegangen Erfolgen einmal hockend reflektiert, was ihm gerade gelungen war. (Foto: AP)

Und so hat Federer, auch wenn er gegen den Serben unterlag, doch vor den Augen der Welt bewiesen, dass er das Alter noch ein wenig in Schach zu halten vermag.

Schon im ersten Satz war ersichtlich, dass er dem fünf Jahre jüngeren Djokovic Paroli bieten konnte: Der Durchgang dauerte fast eine Stunde, war ausgeglichen bis zum 6:6 - mit optischen Vorteilen für Federer, der zur Freude des Publikums die schöneren, gewagteren Bälle zwischen die Linien zirkelte. Im Tiebreak verzog er dann eine leichte Rückhand und gab einen möglichen Vorsprung aus der Hand.

Doch das war nur die Ouvertüre: Im zweiten Durchgang stellte Federer beim 6:1 unter Beweis, warum er 20 Grand-Slam-Titel in seiner Karriere erobert hat. Djokovic hielt im dritten Satz wieder dagegen, den er sich erneut im Tiebreak sicherte, ohne Federer das Aufschlagsspiel abzunehmen.

Es folgte Durchgang vier, in dem der Schweizer den Entscheidungssatz erzwang. Und dann kam das Finale furioso, ein 122-minütiger Schlagabtausch, Punkt für Punkt, Ball für Ball, unter Einbeziehung jedes Quadratzentimeters des Platzes, zum 5:5, 6:6. Beim 8:7 hatte sich Federer zwei Matchbälle erkämpft. Er schlug den zweiten in die Maschen. Es folgte der Tiebreak, den er mit einem vom Rahmen springenden Ball verlor. "Ich weiß, wie nah ich dran war", sagte er später, als er noch nicht wusste, ob er traurig oder erzürnt sein sollte, "eine solche Gelegenheit vergeben zu haben".

Roger Federer, er hätte dieses Finale gewinnen können. (Foto: AP)

Um mit den jüngeren Rivalen mitzuhalten, hatte er sein Spiel noch einmal sichtbar verbessert, an der Rückhand gearbeitet, vor allem seinen Turnierplan den veränderten körperlichen Erfordernissen angepasst. Anders als in den Jahren zuvor entschloss er sich, die Schläger auch in der Sandplatzsaison auszupacken: In Paris, der Sandburg von Rafael Nadal, verlor er erst im Halbfinale in einem vom Wind verblasenen Match gegen den Seriensieger aus Spanien. Als die Rasensaison begann, fühlte er sich ohnehin in seinem Element: Federer gewann das Vorbereitungsturnier in Halle und gab sich auch in den ersten sechs Wimbledon-Matches keine Blöße. Er wertete dies als Zeichen des Himmels und wagte, ungewöhnlich für ihn, sogar eine forsche Prognose: "Ich habe eine grundsolide Saison gespielt. Die Sterne der Vorsehung stehen gut."

Doch er wusste, dass in einem Duell gegen Djokovic letztlich Details entscheiden. Ihre Karrieren sind seit dem ersten Treffen im April 2006 in Monte Carlo weitgehend parallel verlaufen: Die meisten Matches hat der Serbe gewonnen, einschließlich der vergangenen vier Vergleiche seit dem ATP-Finale 2015. Federer erinnerte noch einmal daran, dass Tennis ein Sport ist, der kein Unentschieden kennt. "Das kann unglaublich brutal sein", sagte er. Es gab niemanden am Sonntag, der dem widersprach.