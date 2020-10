Rekordsieger Rafael Nadal, 34, greift nach seinem 13. Titel bei den French Open in Paris. Der Spanier besiegte den Argentinier Diego Schwartzman am Freitag im Halbfinale 6:3, 6:3, 7:6 (0) und zog ins Finale ein. Mit seinem insgesamt 20. Grand-Slam-Titel würde Nadal mit Roger Federer (Schweiz) gleichziehen. Im Endspiel am Sonntag trifft Nadal auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic oder den an Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Für Nadal, der im aktuellen Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, wird es sein 102. Match in Roland Garros, beeindruckende 99 Partien hat er bislang gewonnen. Seit 2010 verpasste der Mallorquiner nur zweimal den Turniersieg bei dem Grand-Slam-Event. 2015 scheiterte er im Viertelfinale an Novak Djokovic, 2016 konnte er zu seinem Drittrundenmatch verletzt nicht antreten.