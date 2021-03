Würzburg verliert gegen Bayreuth

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben es im Frankenderby nicht geschafft, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einzufahren. Gegen Medi Bayreuth gerieten die Unterfranken am Montagabend in eigener Halle nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit im dritten Viertel zweistellig in Rückstand und konnten das Spiel danach nicht mehr zu ihren Gunsten drehen. "Wir haben zum zweiten Mal in Folge das Spiel im dritten Viertel aus der Hand gegeben - heute gegen eine Mannschaft, die über 40 Minuten deutlich erwachsener und mit mehr Qualität im Zusammenspiel und in der Entscheidungsfindung agiert hat", sagte Headcoach Denis Wucherer. "Im dritten Viertel haben wir Fehler gemacht, die Rookies machen. In unserer Zusammensetzung schaffen wir es zurzeit nicht, über 40 Minuten auf einem konstant vernünftigen Niveau zu spielen." Bester Punktesammler der Begegnung war wie im Hinspiel der ehemalige Würzburger Osvaldas Olisevicius mit 19 Punkten.