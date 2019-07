11. Juli 2019, 18:46 Uhr Männer Arbeit statt Ibiza für Augut

Halbfinale zwingt Agut zur Planänderung

Der spanische Tennisprofi Roberto Bautista Agut muss wegen seines überraschenden Einzugs ins Halbfinale von Wimbledon seine privaten Pläne ändern. Eigentlich habe er am Wochenende mit Freunden auf der Party-Insel Ibiza seinen Junggesellen-Abschied feiern wollen, erzählte der 31-Jährige nach seinem 7:5, 6:4, 3:6, 6:3-Viertelfinalsieg gegen Guido Pella (Argentinien). "Es war alles organisiert", sagte Agut: "Sechs von ihnen sind bereits dort." Weil er nun stattdessen am Freitag (ab 14.00 Uhr MESZ) beim Rasen-Major auf den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Novak Djokovic trifft, werden seine Freunde am Freitag nach London reisen. "Es fühlt sich besser an, hier zu sein", sagte Agut.