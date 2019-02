27. Februar 2019, 23:09 Uhr Copa del Rey Barcelona nach deutlichem Sieg gegen Real im Pokalfinale

Am Wochenende steht bereits der nächste Clasico an.

Der FC Barcelona ist in das Halbfinale des spanischen Pokals eingezogen.

Die Katalanen setzten sich im Halbfinal-Rückspiel mit 3:0 bei Real Madrid durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Barcelonas deutscher Torhüter ter Stegen zeigte eine starke Leistung.

Dank Doppel-Torschütze Luis Suarez und Schlussmann Marc-André ter Stegen hat der FC Barcelona das Finale im spanischen Pokalwettbewerb erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde setzte sich im Halbfinal-Rückspiel mit 3:0 (0:0) bei Real Madrid durch. Im Hinspiel hatten sich die beiden spanischen Topvereine 1:1 getrennt. Der Finalgegner wird am Donnerstag im Spiel zwischen dem FC Valencia und Betis Sevilla ermittelt (Hinspiel: 2:2), das Endspiel findet am 25. Mai in Sevilla statt.

Madrid war in der ersten Halbzeit die bestimmende Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Reals größte Chance vor dem Seitenwechsel vereitelte der seit Wochen überragende deutsche Barca-Torhüter ter Stegen, der bei einer Chance für Karim Benzema mit dem Fuß zur Stelle war (37.). Eine Minute später hatte der ehemalige Mönchengladbacher Glück, als ein Schuss von Vinicius knapp über das linke obere Toreck ging.

Der Uruguayer Suarez, der zunächst kaum Akzente setzte, erzielte das 1:0 (50.) nach Vorarbeit des früheren Dortmunders Ousmane Dembelé. Wenige Minuten später rettete ter Stegen die Führung, als er einen Kopfball von Lucas Vazquez parierte. Raphael Varane (69.) mit einem Eigentor und Suarez mit einem Foulelfmeter (73.) sorgten für die Entscheidung.

Am Samstag (20.45 Uhr) stehen sich die beiden Erzrivalen im Ligaspiel erneut im Bernabeu-Stadion von Madrid gegenüber. Tabellenführer Barcelona und den Tabellendritten Real trennen in der Liga neun Punkte.