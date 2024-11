Auf den ersten Blick erscheint der TSV Maccabi München als ein gewöhnlicher Sportverein, nur einer von 190 in der Stadt. Mehr als 800 Mitglieder treffen sich regelmäßig, um Fußball oder Tennis zu spielen, zu tanzen oder Selbstverteidigungskurse zu belegen. Doch Maccabi ist etwas Besonderes: Im Jahr 1965 von Holocaust-Überlebenden gegründet, stellt der deutschlandweite Verband TuS Maccabi mit seinen Ortsvereinen die einzigen offen jüdischen Vereine in Deutschland. Und der Antisemitismus hat im Fußball längst besorgniserregende Ausmaße angenommen. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der massiven Reaktion Israels darauf kommt es bei Spielen und im Umfeld immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Sein Präsident Alon Meyer sagte jüngst nach Übergriffen auf Jugendspieler des TuS Makkabi in Berlin: „Man muss in erster Linie erkennen, dass die Situation wirklich ernst ist, und ich glaube, diesen Switch gab es bisher noch nicht.“

Neben dem Sport steht bei Maccabi auch in München vor allem Aufklärungs- und Integrationsarbeit im Vordergrund. Die Verantwortlichen bemühen sich um eine offene Kommunikation zwischen Juden und Nichtjuden im Alltag und klären über kulturelle Vorurteile auf. 80 Prozent der Mitglieder sind nicht jüdisch, kommen aus 15 verschiedenen Nationen. Egal, ob amerikanischer Christ, türkischer Muslim oder deutscher Atheist – bei Maccabi ist jeder willkommen. „Wir wollen eine Brücke schaffen zwischen dem Judentum und allen anderen Glaubensrichtungen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Robby Rajber.

Fußball-Jugendtrainer Khalil, der seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht in der Zeitung lesen will, ergänzt: „Egal, welche Herkunft, welchen Glauben, welches Geschlecht du hast: Hier zählt nur der Sport.“ Indem sie auf dem Sportplatz Spaß haben und an gemeinsamen Zielen arbeiten, sollen den Kindern Werte wie Teamgeist, Offenheit und Toleranz gegenüber Anderen vermittelt werden.

Die Hoffnung ist, dass sie dann als Erwachsene diese Einstellung weitergeben und andere aufklären, die mit falschen Informationen und kulturellen Vorurteilen aufgewachsen sind. „Wenn man bei Maccabi sozialisiert worden ist, kann man die Dinge als Erwachsener ganz anders einordnen und das Menschliche in den Vordergrund stellen“, meint Fußball-Abteilungsleiter Armand Presser. Für ihn ist die Arbeit mit den Kindern die „emotionale Belohnung“ für eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist.

Denn während sich die Verantwortlichen um einen sorglosen Alltag für die Kinder bemühen, ist die Stimmung bei Maccabi seit Monaten angespannt. Der Angriff vom 7. Oktober 2023 hat auch im Münchner Verein Spuren hinterlassen. „Der siebte Oktober ist bei uns in jede Faser, jede Pore eingedrungen“, sagt Presser. Trainer Khalil bezeichnet den Tag als eine „Tragödie, die uns noch schlimmer getroffen hat als Corona“.

Vor zwei Jahren wurde ein Kind wegen seiner Maccabi-Jacke im Bus verprügelt

Obwohl es schon vorher Sicherheitsbedenken gegeben habe, habe sich die Lage seitdem stark verschärft. Die Verantwortlichen stehen im täglichen Kontakt, bewerten die Bedrohungslage immer wieder neu. Als offen jüdischer Verein, dessen Wappen der Davidsstern ist, wissen sie, dass sie in der aufgeheizten politischen Stimmung zur Zielscheibe werden könnten. „Die Eltern fragen uns, ob ihre Kinder bei uns sicher sind, ob sie sie mit einer Maccabi-Jacke in den Bus setzen können“, erzählt Rajber.

Eine berechtigte Sorge: Bereits vor zwei Jahren wurde ein Kind wegen seiner Jacke im Bus verprügelt. Khalils Team musste außerdem ein Spiel absagen, weil der Gegner eine Drohung von Außenstehenden bekommen hatte: „Die haben gesagt: Wenn ihr gegen Maccabi spielt, werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt!“ Er organisierte später ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft, um ein Zeichen zu setzen, „dass das im Sport, und vor allem bei Kindern und Jugendlichen, nichts zu suchen hat“.

Rajber, der den Angriff in Israel hautnah miterlebte, hat keine große Hoffnung, dass sich die Lage bald entspannt: „Der Antisemitismus ist in Deutschland wieder salonfähig geworden.“ Das hat für ihn auch persönliche Folgen: Vor dem 7. Oktober habe er sich stolz als „bayerischer Jude“ identifiziert, heute ist er vom gesellschaftlichen Klima so enttäuscht, dass er mit dem Gedanken spielt, mit seiner Familie nach Israel auszuwandern: „Ich habe keine Lust mehr auf die Lügen und darauf, mich ständig rechtfertigen zu müssen.“ Ähnlich sieht es Presser: „Die gesamte Gesellschaft ist in Schieflage geraten, kann viele Dinge nicht einordnen, Dinge werden verfälscht. Man kriegt den Ungeist nicht mehr in die Flasche. Es ist eine negative Spirale der schlechten Emotionen.“

Wenn sie die Angst zulassen würden, würde es noch mehr Drohungen geben, denkt Trainer Khalil: „Wir müssen ein Zeichen setzen, dass das bei uns nicht funktioniert.“

Die Sorge vor einem antisemitischen Anschlag ist stets präsent: „Wir hoffen sehr, dass nichts passiert.“ Wie prekär die Lage ist, zeigte sich erst vor wenigen Tagen, als jüdische Fans von Maccabi Tel Aviv nach einem Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam von mutmaßlichen palästinensischen Aktivisten verfolgt und angegriffen wurden. Doch trotz aller Sorgen und Frustrationen geben sich die Verantwortlichen geschlossen kämpferisch. „Als Jude in Deutschland führt man diesen Identitätskampf das ganze Leben, ist emotional ganz anders ausgerichtet. Wir machen weiter, wir lassen uns von keinem was vorschreiben. Wenn ich hier lebe, dann werde ich mich nicht verstecken“, sagt Rajber.

Khalil ist derselben Meinung. Sicherheitsbedenken der Eltern leitet er an den Vorstand weiter, er will sich ganz auf den Sport konzentrieren. Wenn sie die Angst bei den Kindern zulassen würden, würde es noch mehr Drohungen geben, denkt er: „Wir müssen ein Zeichen setzen, dass das bei uns nicht funktioniert.“ Alle sind sich einig: Die Kinder sollen von den Sorgen im Hintergrund nichts mitbekommen.

Der Verein soll eine Möglichkeit sein, andere Kulturen und Glaubensweisen auf spielerische Art kennenzulernen. Khalil fasst es so zusammen: „Wir haben Kinder hier mit christlichem Glauben, mit jüdischem Glauben, ohne Glauben, aber man sieht das Lachen in ihrem Gesicht und das ist der Hauptfokus. Wenn der Ball rollt, sehe ich lachende Gesichter, und alles andere zählt nicht.“