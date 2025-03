Nachspielzeit, Olympique Lyon führt daheim mit 2:1 gegen Stade Brest. Auf Anraten des VAR schaut sich Schiedsrichter Benoît Millot, 43, an der Seitenlinie noch mal selbst an, ob sein Handelfmeterpfiff für Brest durch die Bilder gerechtfertigt ist. Als er zurück auf den Platz laufen will, um seine Entscheidung zu revidieren, sieht er einen schreienden, gestikulierenden Paulo Fonseca, 51, den Trainer von Olympique Lyon. Millot entscheidet, ihn vom Platz zu stellen. Als er die rote Karte zückt, geht Fonseca auf ihn los, baut sich vor ihm auf und rückt mit seiner Stirn immer näher an Millots Gesicht heran, bis sich beide Nasen kurz berühren. Dann geht OL-Kapitän Corentin Tolisso dazwischen, schubst seinen Trainer sicherheitshalber weg.