Armand Duplantis war noch nicht fertig und deswegen sollte die schwedische Anhängerschaft im Khalifa-Stadion in Doha auch noch nicht allzu viel Lärm machen. Gerade hatte er im letzten Versuch 5,92 Meter überquert, doch Duplantis jubelte nicht, er drückte stattdessen die Hände nach unten und hielt die Zeigefinger vor den Mund. Alle mal beruhigen, sollte das heißen. 5,92 Meter, da fängt so ein Abend für den Schweden ja gerade erst richtig an. Und als Sam Kendricks später zu Gold gesprungen und Duplantis sich Silber gesichert hatte, da sagte Kendricks, der US-Amerikaner: "Das war ein unvergesslicher Abend. Ich denke, die Sprünge und die letzte Stunde, waren das Beste, was ich bisher in einem Wettkampf erlebt habe."

Einer für die große Bühne

Und so ist das dann manchmal: Ein großer Wettkampf definiert sich nicht immer über Rekorde, sondern über die Charaktere, die ihn bestreiten. Im Stabhochsprung galt das für alle drei Medaillengewinner, auch Piotr Lisek, der Pole, der in diesem Jahr 42 Wettkämpfe bestritten hatte und nach seiner Medaille nur nach Hause wollte, um seine kleine Tochter zu umarmen. Doch mit gerade mal 19 Jahren sticht Armand Duplantis aus dem Trio heraus, weil er nun auch bei einer WM bewiesen hat, dass er einer für die große Bühne ist. Eine Attraktion der Leichtathletik, und diese gab es am Dienstagabend auch auf der Tartanbahn zu sehen: Noah Lyles, 22, Weltmeister aus den USA über 200 Meter.

Duplantis und Lyles, sie sind die jungen Wilden, die mit ihren forschen Erwartungen an ihre Sportler-Karriere und den gleichsam hohen Veranlagungen in den kommenden Jahren im Fokus der Leichtathletik stehen könnten. Beide sprechen von Weltrekorden, natürlich wollen sie die knacken! Duplantis hält schon alle möglichen Junioren-Rekorde, nachdem er - der Legende nach - als Kind mit einem Besenstil auf das heimische Sofa gehüpft ist. Und Lyles ist so schnell unterwegs, dass er schon mit Usain Bolt verglichen wird.

2018 bei der EM ging Duplantis nach einem hochklassigen Wettkampf als Sieger hervor - mit neuem U20-Weltrekord von 6,05 Meter. Auch diesmal behielt er die Nerven und überquerte jeweils im dritten Versuch 5,92 Meter und 5,97 Meter. Auch Kendricks, 27, hielt zwei Mal dem letzten Versuch stand. "Es kommt auf die mentale Stärke an, wenn du die Latte überquerst", sagte Duplantis jetzt in Doha und es ist ja auch so: Nur wenn alle den Kampf annehmen, kann daraus auch ein großer werden. Sie treiben sich gegenseitig an, weil sie auch schon während der Saison bei Wettkämpfen aufeinander treffen. "Wären wir uns nach der EM nicht immer wieder begegnet, hätten wir heute nicht so einen Wettkampf gehabt", sagte der Weltmeister noch, "wir hatten zusammen sechs Sechsmeter-Sprünge dieses Jahr. Wann gab es das schon mal?"