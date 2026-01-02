Von der amerikanischen Baseballlegende Reggie Jackson ist ein wunderbarer Gedanke überliefert: „Fans buhen keine Unbekannten aus.“ Diese Erfahrung macht derzeit auch der 18 Jahre alte Darts-Weltmeister Luke Littler auf dem Weg der Titelverteidigung. Am Neujahrsabend wurde er vor seinem Viertelfinalsieg gegen den Polen Krzy­szto­f Ratajski im Londoner Alexandra Palace von Teilen des Publikums erneut mit lauten Pfiffen empfangen. Um die Zuschauer zurückzugewinnen, mit denen er sich eine Runde zuvor heftig überworfen hatte, applaudierte Littler den Fans direkt nach seinem Walk-on vor Beginn des Matches demonstrativ respektvoll zu. Mit dieser Geste habe er den Menschen in der Halle bewusst signalisieren wollen, dass er sie auf seiner Seite wissen wollte, erklärte er später.