Um Luke Littler nach seinem zweiten Weltmeistertitel in Serie ernsthaft herauszufordern, bräuchte es wohl Phil Taylor. Der König des Darts, der sich vor acht Jahren nach einmaligen 16 WM-Siegen aus dem Profisport verabschiedete, hatte im Mai 2024 über ein mögliches Duell mit seinem designierten Thronfolger gesagt, er könne sich einen Schaukampf vorstellen. Allerdings knüpfte Taylor seine Zusage an besondere Bedingungen: gespielt werden sollte nur ein Leg, Startwert 301 – und Anwurf für ihn. Die Idee dahinter war so schlicht wie genial. Mit drei Pfeilen wollte sich der Großmeister sofort ein Finish stellen, um es im nächsten Durchgang auszuwerfen. In diesem Szenario hätte Littler, egal welche Punktzahl er erzielt, keine Chance auf den Sieg. Angesichts der Dominanz, mit der Littler die Darts-Szene aktuell beherrscht – und die unweigerlich an Taylors zwei Jahrzehnte währende Regentschaft erinnert –, wäre das aktuell vermutlich die einzige Möglichkeit, ihn zu bezwingen.