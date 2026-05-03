Als Lukas Podolski den mächtigen Silberpokal in den Himmel von Warschau stemmte, blitzten auch jene beiden Oberarm-Tattoos hervor, die seine Fußballer-Vita zusammenfassen: das Wappen der Stadt Köln – und der WM-Pokal. Im Herbst seiner Karriere hat sich Podolski, 40, nun einen weiteren Traum erfüllt. Nach fünf Jahren bei Gornik Zabrze hat der Weltmeister von 2014 mit seinem polnischen Herzensklub einen lang ersehnten Titel gewonnen. Mit 2:0 siegte Zabrze am Samstag im nationalen Pokalfinale gegen den Lokalrivalen Rakow Tschenstochau.

Für Podolski, der bald 41 wird und dessen Vertrag ausläuft, könnte es der perfekte Moment für den Abschied sein. Oder doch nicht? „Der Plan war, dass dies die letzte Saison ist. Denn ich weiß, wie viel das mich und meine Familie kostet“, sagte Podolski, der im Finale erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde – und stieß dann doch eine Hintertür auf: „Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, denn diese Teilnahme am Europacup ist verlockend.“ Ein weiteres Jahr dranzuhängen, wäre typisch für Podolski, der – trotz reger Aktivitäten als Geschäftsmann – vom Fußball nicht genug bekommt. 2003 debütierte er für den 1.FC Köln in der Bundesliga, als Liebling der Fußballnation zog er später in die Welt hinaus. Mit Zabrze gewann der in Polen geborene 130-malige deutsche Nationalspieler nun bereits im fünften Land einen Pokal: nach Triumphen mit Bayern München, dem FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und mit Vissel Kobe in Japan.