Zum Hauptinhalt springen

Fußball in PolenIm fünften Land Pokalsieger

Der nächste Pott:  Lukas Podolski, Kapitän von Gornik Zabrze, stemmt den polnischen Pokal.
Der nächste Pott:  Lukas Podolski, Kapitän von Gornik Zabrze, stemmt den polnischen Pokal. Piotr Nowak/PAP/dpa

Lukas Podolski, 40, holt endlich einen Titel mit Gornik Zabrze – und denkt ans Weitermachen.

Als Lukas Podolski den mächtigen Silberpokal in den Himmel von Warschau stemmte, blitzten auch jene beiden Oberarm-Tattoos hervor, die seine Fußballer-Vita zusammenfassen: das Wappen der Stadt Köln – und der WM-Pokal. Im Herbst seiner Karriere hat sich Podolski, 40, nun einen weiteren Traum erfüllt. Nach fünf Jahren bei Gornik Zabrze hat der Weltmeister von 2014 mit seinem polnischen Herzensklub einen lang ersehnten Titel gewonnen. Mit 2:0 siegte Zabrze am Samstag im nationalen Pokalfinale gegen den Lokalrivalen Rakow Tschenstochau.

Für Podolski, der bald 41 wird und dessen Vertrag ausläuft, könnte es der perfekte Moment für den Abschied sein. Oder doch nicht? „Der Plan war, dass dies die letzte Saison ist. Denn ich weiß, wie viel das mich und meine Familie kostet“, sagte Podolski, der im Finale erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde – und stieß dann doch eine Hintertür auf: „Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, denn diese Teilnahme am Europacup ist verlockend.“ Ein weiteres Jahr dranzuhängen, wäre typisch für Podolski, der – trotz reger Aktivitäten als Geschäftsmann – vom Fußball nicht genug bekommt. 2003 debütierte er für den 1.FC Köln in der Bundesliga, als Liebling der Fußballnation zog er später in die Welt hinaus. Mit Zabrze gewann der in Polen geborene 130-malige deutsche Nationalspieler nun bereits im fünften Land einen Pokal: nach Triumphen mit Bayern München, dem FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und mit Vissel Kobe in Japan.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

FC Arsenal in der Premier League
:So beschwingt wie in besten Hinrundenzeiten

Der FC Arsenal legt beim 3:0 gegen Fulham im Meisterschaftsduell mit Manchester City eindrucksvoll vor. Im Fokus: Rückkehrer Bukayo Saka – und Per Mertesacker.

Von Sven Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite