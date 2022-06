Von Philipp Selldorf

Von Luka Jovic, 24, war zuletzt wenig zu sehen und zu hören, außer in hessischen Erzählungen, die mit "es war einmal eine Büffelherde im Riederwald" beginnen und die Sage eines Stürmertrios wiedergeben. Bei Real Madrid, das Eintracht Frankfurts ehemaligen Angreifer teuer übernommen hatte, ist Jovic schlecht gestartet und dann immer weiter in den Hintergrund geraten. Erst als Real Anfang Mai den Gewinn der Meisterschaft sicher hatte, durfte er als Einwechselspieler noch zweimal hervorkommen. Nun soll Jovic den Klub verlassen, trotz eines Vertrags bis 2025, aber Bedauern erübrigt sich: Der AC Florenz ist zur Aufnahme bereit. Die Gehaltsleistung, neun Millionen pro Jahr, muss Real subventionieren. So bleibt Jovic zumindest dem Madrider Buchhalter in Erinnerung.