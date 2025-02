Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Im Rückspiegel sieht man immer glasklar. So lautet die US-Variante des deutschen Hinterher-ist-man-immer-schlauer-Mantras. Dieser Reklamefilm über den Wechsel von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers zum Beispiel. Er stammt vom Nike-Tochterkonzern Jordan. Zu sehen ist ein Typ im Schlabber-Jogginganzug, der an einem Luxus-Sportauto das texanische Nummernschild abschraubt und ein kalifornisches in Purpur-Gold anbringt. Dazu singt George Strait „All my Exes live in Texas“. Dann braust der Schlabbertyp davon. Die Verflossenen lässt er in Texas zurück; eingeblendet wird: „Full Tank. No Mercy.“ Voller Tank, keine Gnade.