Die Vermessung des Basketballs mit allerlei Daten und Statistiken ist so weit fortgeschritten, dass gewiss auch zu ermitteln wäre, wer am besten aus der linken Ecke des Feldes bei Sonnenfinsternis trifft. Wie sehr kommt ausgeschlafenen Profis eine frühe Tipoff-Zeit am Tag zugute? Und überhaupt: Welches Verhältnis besteht zwischen mauen Trefferquoten in der Weihnachtszeit und der Beschaffenheit des Festtagsbratens? International agierende Investigativteams könnten all das problemlos aufdecken, aber vielleicht reichen auch banalere Zahlen, um das Phänomen Luka Doncic bei dieser Basketball-EM zu beleuchten.
Basketballer Doncic bei der EMDer beste Spieler der Welt ist auf Revanchetour
- Luka Doncic dominiert die Basketball-EM mit durchschnittlich 34 Punkten pro Spiel und erwirtschaftet fast 37 Prozent der Punkte seines Teams.
- Der slowenische Spielmacher hat 14 Kilo abgenommen und ist auf Revanchetour, nachdem er in der NBA Teil des skurrilsten Trades der Geschichte geworden ist.
- Deutschland trifft am Mittwoch im EM-Viertelfinale auf Slowenien, in der Vorbereitung setzte man sich zweimal gegen das Doncic-Team durch.
Luka Doncic spielt bei der EM alles in Grund und Boden, 14 Kilogramm soll er kürzlich abgenommen haben. Aber kann einer allein für die Slowenen beim Viertelfinale gegen Deutschland eine Sieggarantie sein?
Von Jonas Beckenkamp
