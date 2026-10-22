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FC Bayern„Kleiner Muskelbündelriss“ – Díaz fällt aus

Luis Díaz kam angeschlagen in die Partie gegen den FC Arsenal und fällt nun vorerst auf.
Luis Díaz kam angeschlagen in die Partie gegen den FC Arsenal und fällt nun vorerst auf.
Alex Grimm/Getty Images

Der Kolumbianer verletzt sich nach seiner Einwechslung gegen den FC Arsenal und fehlt dem FC Bayern in den kommenden Wochen.

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Schlechte Nachrichten für den FC Bayern und Luis Díaz: Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler hat sich im Champions-League-Spiel der Münchner gegen den FC Arsenal (2:2) am Mittwochabend einen „kleinen Muskelbündelriss“ an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit. Der 29-Jährige falle damit „vorerst“ aus.

Díaz hatte bereits nach seinem Dreierpack im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig (6:1) über Beschwerden geklagt. „Wir sind glücklich, dass er überhaupt dabei ist“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Duell mit Arsenal. Díaz kam gegen die Gunners von der Bank (68.), verletzte sich aber und musste wieder ausgewechselt werden (90.).

Für die Münchner ist es der nächste schwerwiegende Ausfall in fordernden Wochen mit Kracherspielen in Serie. Auch Regisseur Jamal Musiala ist noch nicht wieder einsatzfähig. Gegen Arsenal fehlten überdies der gesperrte Michael Olise und Joshua Kimmich wegen eines Trauerfalles in der Familie. Zumindest dieses Duo wird aber zum Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg zurückerwartet.

Unklar ist der Gesundheitszustand des Südkoreaners Minjae Kim. Der Innenverteidiger war schon beim 6:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende angeschlagen ausgewechselt worden. Der 29-Jährige begann trotzdem gegen Arsenal, spielte aber nur bis zur Pause. Dann wurde er durch Jonathan Tah in der Abwehr ersetzt. Kim habe „nichts Schlimmes“, sagte Eberl nach dem Spiel.

© SZ/sid/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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SZ PlusVon Philipp Schneider

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