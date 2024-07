Spaniens Nationalcoach De la Fuente schlägt vor, die Verlängerung abzuschaffen, weil die Spieler an der Belastungsgrenze seien. Das wäre ein Fehler. Kapazitäten ließen sich anderswo freisetzen.

Kommentar von Thomas Hürner

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei dieser Europameisterschaft einen vitalen Eindruck hinterlassen, aber die Zeichen der Zeit ließen sich im entscheidenden Augenblick nicht kaschieren. 28,6 Jahre war die DFB-Elf durchschnittlich alt, sie war die betagteste Gruppe des Turniers, ein Nachlassen der Kräfte lag somit innerhalb des statistisch Erwartbaren. Erfahrung ist im Fußball zwar durchaus mit Cleverness und Routine gleichzusetzen. Sobald in einem Spiel aber die Verlängerung anbricht, kommt es weniger auf die richtige Positionierung, sondern vielmehr auf Leichtigkeit in Beinen und Köpfen an. Zumindest nach den Viertelfinalduellen könnte die Beweislage nicht eindeutiger sein.