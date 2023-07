Ordentlich was in der Pipeline

Gina Lückenkemper hat für sich selbst ein "megakrasses" Jahr ausgerufen. Bei den deutschen Meisterschaften gewinnt sie die 100 Meter überlegen in 11,03 Sekunden - in Richtung WM hat sie Größeres im Sinn.

Von Johannes Knuth, Kassel

Die Sprinterin Gina Lückenkemper hat über die Jahre ein gewisses Repertoire an Jubelgesten (und -schreien) kultiviert, gespeist aus einem Erfolgsschatz von vier nationalen Meistertiteln im Freien, sechs EM-Medaillen, darunter zwei goldene sowie WM-Bronze mit der Staffel vor einem Jahr in Eugene. Ein Höhepunkt war zweifellos der Hechtsprung mit Bauchklatscher hinter der Ziellinie vor einem Jahr in München, der Lückenkemper, neben dem Europameistertitel über 100 Meter, eine Schnittwunde einbrachte, samt Siegesfeier in der Notaufnahme. Und nun, am Samstag, nach ihrem fünften deutschen Meistertitel in Kassel, über die 100 Meter?