Von Gabriele Pochhammer, Aachen

Der Große Preis von Aachen ist entschieden, der Name des Siegers schon in die große Tafel am Einritt graviert, noch bevor Marcus Ehning auf dem zwölfjährigen Hengst Stargold - welch passender Name - zur Ehrenrunde galoppiert. Auf dem Abreiteplatz hinter der Tribüne wird Ehning schon erwartet. Da steht seine Frau Nadia, einst Weltmeisterin im Voltigieren, mit den vier Kindern. Den großen Moment des Vaters haben sie live miterlebt: Wie er als letzter Starter im Stechen mit einer souveränen Runde zum dritten Mal nach 2006 und 2018 den Großen Preis von Aachen, einen Klassiker des internationalen Springsports, gewann. Die Stimmung ist bombig, nicht nur bei Familie Ehning. Alle kommen, um zu gratulieren, zu umarmen, die Reiterkollegen, die deutschen Funktionäre, Bundestrainer Otto Becker, der sich für Ehning freut, als hätte er selbst gewonnen. Der muss von Mikrofon zu Mikrofon, von Handy zu Handy eilen und immer wieder erzählen, wie es kam, wie viel dieser Erfolg ihm bedeutet, nach Jahren, in denen nicht alle Träume zur Blüte reiften.