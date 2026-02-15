Das Foto mit der Goldmedaille untermalte Lucas Pinheiro Braathen bei Instagram mit psychedelischem Rock aus dem Brasilien der frühen 1970er-Jahre. „É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo“ hat Erasmo Carlos 1971 veröffentlicht, zu Zeiten der Militärdiktatur, es ist ein bekannter, wenngleich feinfühliger Text, der Missstände aufzeigen will – offener Protest war damals nicht zugelassen. „Du musst einen Weg finden, mein Freund“ handelt davon, eine Lösung zu finden, auch wenn es eigentlich keine gibt, weil das System übermächtig erscheint. Die Parallelen zur Geschichte der Goldmedaille, die am Samstag um Pinheiro Braathens Hals baumelte, sind offensichtlich.
Skirennfahrer Lucas Pinheiro BraathenDem Geschichtenerzähler aus Brasilien gelingt das Heldenstück
Lucas Pinheiro Braathen war nach seiner Lossagung vom norwegischen Verband zum Erfolg verdammt, um nicht als Kunstfigur zu gelten. Mit Gold im Riesenslalom erlöst sich der schillernde 25-Jährige selbst.
Von Felix Haselsteiner, Bormio
Lucas Pinheiro Braathens Goldmedaille:Seine Vorbilder waren Ronaldo und Ronaldinho
Lucas Pinheiro Braathen gewinnt im Riesenslalom die erste Goldmedaille für Brasilien bei Winterspielen. Es ist die vorläufige Krönung seines ungewöhnlichen Weges.
