Das Foto mit der Goldmedaille untermalte Lucas Pinheiro Braathen bei Instagram mit psychedelischem Rock aus dem Brasilien der frühen 1970er-Jahre. „É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo“ hat Erasmo Carlos 1971 veröffentlicht, zu Zeiten der Militärdiktatur, es ist ein bekannter, wenngleich feinfühliger Text, der Missstände aufzeigen will – offener Protest war damals nicht zugelassen. „Du musst einen Weg finden, mein Freund“ handelt davon, eine Lösung zu finden, auch wenn es eigentlich keine gibt, weil das System übermächtig erscheint. Die Parallelen zur Geschichte der Goldmedaille, die am Samstag um Pinheiro Braathens Hals baumelte, sind offensichtlich.