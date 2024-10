Auf den letzten Metern der Gondelfahrt, die Lucas Braathen in einen neuen Abschnitt seines Lebens führt, lichtet sich der Nebel hoch über Sölden. Die Bergstation der Gaislachkoglbahn hat der 24-Jährige mit seinem Team ausgewählt, um die Welt in die Pläne für sein Comeback einzuweihen, das am Sonntag beim ersten Weltcup-Riesentorlauf der Saison beginnen soll. Die Ortswahl ist einerseits erklärbar damit, dass das örtliche Skigebiet einer seiner Hauptsponsoren ist – andererseits verbirgt sich dahinter eine beachtliche Symbolik. Im vergangenen Jahr nämlich hatte Braathen nicht einmal mehr in die Gondel steigen wollen.

In der Talstation gab er damals eine Pressekonferenz, die ein Beben durch die Szene jagte. Ein 23-Jähriger, der im Winter zuvor gerade die Weltcup-Gesamtwertung im Slalom gewonnen hatte, nun unter Tränen seine Karriere beendete, vom seelischen Unglück erzählte und dass er nicht mehr die Kraft habe, weiterzumachen, das wirkte auch über den Skisport hinaus. Es waren dann auch nicht nur seine sportlichen Mitstreiter, die Braathen im vergangenen Winter vermissten, es war der gesamte Apparat der Skiindustrie, dem fortan eine kommende Lichtgestalt abhandenkam, die schon damals nicht nur durch Stangen tanzte, sich die Nägel lackierte und Röcke trug.

Ohne Braathen, ohne Überflieger wie Marcel Hirscher, ohne Spektakel von Lindsey Vonn, ohne die später verletzten Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin blieben viele der Geschichten auf der Strecke, die den Sport so reizvoll machen. Doch nun, zum Start dieser Wintersaison, bahn sich eine Trendwende an.

Diese Saison beginnt am Donnerstag mit Caipirinhas, dem Sound brasilianischer Rhythmen und einem bemerkenswerten Auftritt Braathens auf 3000 Metern Höhe. Als die Menschen, die ihn inspirieren, zählt er den Basketballer Dennis Rodman, den Erfinder Steve Jobs und den Fußballer Ronaldinho auf. „Du kannst werden, wer auch immer du sein willst. Egal, wer du bist, was du magst, wie du dich kleidest, woher du kommst“, sagt Braathen, dem man den Tatendrang in jedem seiner Worte anmerkt. Er möchte nichts weniger als die gesamte Branche verändern, alles anders machen in einem Sport, den er liebt, aber der ihn in den vergangenen Jahren unglücklich gemacht habe: „Zu sehen, wie er in einem System war, in dem es nicht erlaubt ist, anders zu sein, war nicht schön“, sagt Vater und Manager Björn Braathen. Es wurde Zeit für einen Neustart – unter neuer Flagge.

Das Team Pinheiro, wie sich Braathens Mannschaft mit Verweis auf seinen Zweitnamen nennt, ist auch das Team Brasilien - Heimat seiner Mutter. Stellvertretend für 200 Millionen Brasilianer fährt er fortan Ski, nicht mehr für fünfeinhalb Millionen Norweger wie früher. Was genau er da im Schnee macht, hat er vor einigen Monaten in Rio de Janeiro auf einer Pressekonferenz erklärt, seine Rennen werden ab sofort auch in Brasilien übertragen. „Jetzt kann endlich auch die brasilianische Hälfte meiner Familie mir zuschauen.“

Zwischen Stangen zu fahren ist nicht wichtig, sagt Braathen, sondern die Geschichten dahinter

Wie ein Start-up funktioniert sein Team, das den brasilianischen Skiverband einbindet, in Wahrheit mit viel alpinem Wissen alles selbst organisiert. Vater und Manager Björn ist der Kopf, er verantwortet unter anderem die Finanzierung, an der entscheidend der Brausekonzern Red Bull und die Skifirma Atomic beteiligt sind. Braathen ist attraktiv für solche Marken, auch für die Bekleidungsfirma Moncler; in seiner Auszeit trat er einmal gar als Model auf dem Laufsteg auf. Dass die geplante Revolution, die der Rückkehrer nun anstrebt, auch von Red Bull unterstützt wird, überrascht jedenfalls niemanden.

Die Übermacht der altbekannten Verbände in den Ländern und auch in der Zentrale des Weltverbands Fis halten nicht nur in Österreichs bekanntestem Getränkekonzern viele Beteiligte für schadhaft. Seit Jahrzehnten bedient der Skisport erfolgreich seine Nische, in der es sich Offizielle aus Verbänden und Rechteinhaber gemütlich gemacht haben: Moderne Vermarktung weg vom klassischen Fernsehen hinein in die sozialen Medien etwa findet immer noch kaum statt. „Lucas hat eine kleine Schwester“, sagt Björn Braathen: „Die zu motivieren, zwei Stunden Sport im Fernsehen anzuschauen, ist unheimlich schwierig – es braucht moderne Wege, die Geschichten neu zu erzählen.“

Das will Braathen tun, der sich selbst als „Showman“ bezeichnet: „Man ist naiv, wenn man denkt, dass ein Athlet, der zwischen roten und blauen Stangen fährt, tatsächlich wichtig ist – was zählt, sind die Geschichten dahinter“, sagt er. Und: „Im Moment sind diese Möglichkeiten eingeschränkt.“

Marcel Hirscher zögerte bis zur letzten Sekunde, ehe er seine Teilnahme in Sölden verkündete. (Foto: Andreas Pranter/Gepa/Imago)

Allein ist Braathen mit seiner Meinung und seinen Plänen nicht, er hat sogar einen der berühmtesten Skifahrer der Geschichte an seiner Seite – im wahrsten Sinne des Wortes. In Neuseeland und Sölden haben Marcel Hirscher und er gemeinsam trainiert, Letzterer ebenfalls in seinen neuen Nationalfarben: Für die Niederlande wird der achtmalige Gesamtweltcupsieger nach sechsjähriger Auszeit am Sonntag wieder an den Start gehen, wie er am Freitag bekanntgab – natürlich mit einem eigens zusammengestellten Team und dem untergeordneten Ziel, seine eigene Skimarke zu promoten, die ebenfalls zum Red-Bull-Konzern gehört. Zum ersten Mal erinnert der Skiweltcup an die Formel 1 und ihre Werksteams, die ohne große Landesverbände auskommen wollen.

Braathen, Hirscher, möglicherweise Lindsey Vonn, deren Comeback-Pläne sich ebenfalls in den kommenden Wochen bewahrheiten könnten – sie alle eint die Einsicht, dass ihr Leben abseits des Skisports nicht besser war. Das gilt auch in finanzieller Hinsicht, wobei vor allem Braathen glaubhaft versichert, dass ihm daran gelegen ist, die Dinge nachhaltig zu verändern. Bleibt die Frage: Will das System das überhaupt?

Es mit den mächtigen Verbänden und teilweise auch mit den mächtigen Skiherstellern aufzunehmen, ist ein mutiges Unterfangen. Zu gut etabliert haben sich über Jahrzehnte die Kontakte und Absprachen, in der Skinische hallt noch immer das Erbe von Personen wie dem langjährigen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel nach. Von der Kalendergestaltung über treue Mediensponsoren bis zu langfristig vergebenen Fernsehrechten, die Social-Media-Videos verhindern, ist im Grunde alles darauf ausgerichtet, dass weiterhin dieselben profitieren wie immer. Nur hat die vergangene Saison mit dem einsam-überlegenen Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, den schweren Verletzungen und abgesagten Rennen viele Kratzer ins Erscheinungsbild der Branche gezogen.

„Ich kann sehr gut reden, hoffentlich kann ich genauso gut Ski fahren“

Dass ein „Weiter so“ keine Lösung, ist selbst den Zweiflern bewusst. Und auch wenn die Rückkehr gefeierter Größen bestimmt nicht die Verletzungsproblematik lösen wird, so rückt sie den Sport fürs Erste in ein anderes Licht. In Sölden hört man viel Positives über die ambitionierten Pläne von Braathen und Hirscher, das Medieninteresse ist spürbar gewachsen. Auch wenn es – etwa aus dem deutschen Lager – Kritik am Vorgehen bei der neu erdachten Wildcard-Regelung der Fis gibt, die es Hirscher erlaubt, direkt mit einer guten Position in der Startliste anzutreten: Grundsätzlich sind die meisten froh darüber, dass zwei bekannte Gesichter mehr auf die Pisten zurückkehren. Und gespannt auf den Sport.

„Wir brauchen Leute wie Lucas, Hirscher, Odermatt, Mikaela, mich – aber wie machen wir diese zu Helden?“, sagt etwa der Norweger Aleksander Aamodt Kilde im Gespräch: „Indem wir ihnen beim Siegen zuschauen. Es ist cool, dass sie zurückkommen, aber sie müssen liefern. Wenn sie das tun: Brillant!“ Kilde wird die gesamte Saison aufgrund einer Infektion an seiner Schulter verpassen, einen der besten Abfahrer der vergangenen Jahre erwarten nach seinem schweren Sturz in Wengen weitere Operationen statt Rennen.

Man kann daran glauben, dass sich der Skisport neu erfinden muss – oder auch nicht. Wer dieser Tage durch Sölden streift, zum Beginn dieses Winters, der Ende Oktober auf 3000 Metern trotz Sambarhythmen schon spürbar ist, der merkt jedenfalls: So neugierig auf eine Saison geblickt hat man im Skisport schon lange nicht mehr. Vor allem wegen der offenen Frage, ob die Showrunner liefern werden. „Ich kann sehr gut reden, hoffentlich kann ich genauso gut Ski fahren“, sagt Braathen: „Wir sehen uns am Sonntag.“