Ein bisschen Nachhilfe wird Lucas Braathen in seiner Heimat noch leisten müssen. Eine Schlagzeile konnte man am Montagmorgen in der Online-Ausgabe der brasilianischen Zeitung O Globo lesen, sie versteckte sich im Sport zwischen allen möglichen Neuigkeiten zum brasilianischen Fußball und lautete: „Lucas Braathen gewinnt Silber und holt Brasiliens erste Medaille bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft.“

Zugegebenermaßen hat der Unterschied zwischen Ski-Weltcup und Ski-Weltmeisterschaften schon andere Nationen als Brasilien verwirrt, aber eine kleine Korrektur ist an dieser Stelle schon notwendig: Die Ski-Welttitelkämpfe finden erst im Februar statt – und eine Medaille gab es beim Riesentorlauf in Beaver Creek auch nicht für Braathen. Sondern neue Schuhe.

Lucas Pinheiro Braathen (hier von hinten) feierte in Beaver Creek stilecht in Cowboystiefeln. (Foto: Michael Madrid/USA TODAY Sports via Reuters Con)

Ein Paar Cowboy-Stiefel hatte der 24-Jährige im Zielraum angezogen, für seine Einlage: Einen Samba im Schnee, das ist seit Neuestem das Markenzeichen von Pinheiro, der seinen Jubel wunderschön zelebrieren kann, auch unabhängig vom Schuhwerk. Die brasilianische Flagge, der Hüftschwung, die Tränen, all das ist Teil seiner Identität – und Teil der Geschichte, die er mit seiner Rückkehr auf die Skipisten der Welt erzählen möchte. Auch wenn zur Perfektion zwölf Hundertstelsekunden fehlten.

Äußerst knapp entriss der Schweizer Thomas Tumler Braathen noch den Sieg (für den es allerdings auch keine Goldmedaille gegeben hätte). Und an einem normalen Rennsonntag in einem normalen Weltcup-Winter wäre Tumler damit auch die herausragende Geschichte des Wochenendes gewesen: Dass ein 35-Jähriger in seinem 124. Rennen zum ersten Mal ganz oben auf dem Podest steht, führte nicht nur im Zielraum der „Birds of Prey“-Piste zu viel Jubel auch bei den Kollegen. Überhaupt krönte Tumler auch noch ein perfektes Schweizer Wochenende mit drei Siegen (Justin Murisier in der Abfahrt, Marco Odermatt im Super-G), was man allenfalls bei der einst größten Skination Österreich totschweigen würde, sonst aber höchste Anerkennung verdient.

Nur ist da in diesem Winter eben dieser tanzende Brasilianer, dem alle verfallen sind und der sich bestens darin versteht, das Rampenlicht auszunutzen. Braathen ist schon Anfang Dezember die Attraktion im Weltcup geworden, was vor allem anderen mit seiner offenen, herzlichen Lebensweise zu tun hat: Der Umgang, den er mit den Zuschauern, Medienvertretern und schlichtweg allen im Skizirkus pflegt, ist von einladender Begeisterung für sein Schaffen geprägt. Braathen hat sichtlich Freude daran, im Mittelpunkt zu stehen und dabei genau der Mensch zu sein, der er sein will – die Authentizität wirkt nicht aufgesetzt. Es ist der echte, gereifte Lucas, der da Samba tanzt.

Inmitten einer neu geschaffenen Komfortzone findet das alles statt, unabhängig von einem großen, dominanten norwegischen Skiverband wie in der Vergangenheit, der mit seiner Maschinerie einen Freigeist schnell erdrücken kann. Braathen hat sein eigenes Team um sich, mit Menschen, denen er vertrauen kann und die seine Stärken ausspielen, mit gutem Marketing auf Instagram und dem immer wieder geäußerten Interesse daran, den Skisport voranzubringen. Dass Braathen nicht nur Sambatänzer, sondern mit seinem Team im Hintergrund auch Aktivist ist, bezeugte er am Freitag auch mit seiner Unterschrift unter einen Brief an den Fis-Präsidenten Johan Eliasch: Ein Private-Equity-Investor, der mehr Geld und frischen Wind in den Sport bringen würde, wäre auch im Sinne Braathens, der gemeinsam mit vielen anderen Athleten Druck ausüben möchte – auf Eliasch, der einen Investoreneinstieg vorerst ablehnt, aber sich gern als Freund der Athleten gibt.

Braathen vereint Talent, norwegische Ausbildung, Fleiß und einen freien Geist

Weniger die Fis, sondern Persönlichkeiten wie Braathen stehen für ein neu gedachtes Konzept der Offenheit im sogenannten Weltcup, dessen Welt sich aber über Jahrzehnte im Wesentlichen auf den Alpenraum beschränkte. Exoten waren weitgehend chancenlos, inzwischen sind sie die interessantesten Charaktere: Der Brite Dave Ryding zählt als Routinier zu dieser Bewegung, genauso wie der Grieche AJ Ginnis – und eben Braathen als neues Zugpferd. „Ein Wahnsinn“ sei es, im Schnee all die brasilianischen Flaggen zu sehen: „Besonders speziell ist auch für mich, dass mich Oma und Opa jetzt in Brasilien im TV sehen können. Jetzt verstehen sie endlich, was Ski alpin ist.“

All das Marketing, die gute Laune und die Samba-Einlagen wären allerdings wenig wert, wenn Braathen nicht liefern würde. Ob er neben großen Worten auch großes Skifahren bieten würde, war vor seinem Comeback die Frage – die Antwort hat er nun gegeben. Dass er nach einem Jahr Pause innerhalb von Monaten wieder auf das allerhöchste Niveau zurückgekehrt ist, spricht für sein unglaubliches Talent – und auch für sein anderes Herkunftsland Norwegen. Die Grundlagen kommen immer noch aus der norwegischen Jugend, die er vor allem mit seinem engen Kumpel Atle Lie McGrath verbrachte und dessen US-amerikanischem Vater Felix, der die beiden jahrelang trainierte.

Es ist allerdings vor allem der unterschätzte Fleiß, der Braathen bei seinem Comeback nun bereits im Dezember auf das Podium gebracht hat, früher sogar als manche in seinem eigenen Trainerteam das erwartet hatten. Braathen hat verstanden, dass sich der Aufwand der Arbeitsamkeit lohnt, weil er auf Skiern viel erreichen kann. Es geht ihm um einigermaßen radikales Nach-Vorne-Denken. Und definitiv um mehr als nur Silber- und Goldmedaillen, auch wenn sie ihm die in Brasilien schon verleihen.