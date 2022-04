Von Ulrich Hartman

Im vergangenen November saß der Fußballtrainer Louis van Gaal kurz im Rollstuhl. Aus einer Loge in der Tribüne des Rotterdamer Stadions sah er gut gelaunt dabei zu, wie sich unten auf dem Rasen seine niederländische Nationalmannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Norwegen für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Ein paar Tage zuvor war er mit dem Fahrrad gestürzt und hatte sich die Hüfte angebrochen. Schließlich ist er auch schon 70 Jahre alt.

Am vergangenen Freitag musste van Gaal dann auch auf den Flug zur WM-Gruppen-Auslosung nach Katar verzichten. Ein positiver Test am Ende einer Corona-Erkrankung verhinderte seine Dienstreise. Drei Tage zuvor hatte er beim Länderspiel in Amsterdam noch alte Bekannte aus Deutschland geherzt und damit im Nachhinein Verwunderung ausgelöst. Van Gaal ist weder zimperlich noch wehleidig. Zu Wehwehchen macht er gute Miene.

Etwas ganz anderes ist der Krebs. Der fortgeschrittene Leberkrebs seiner ersten Frau Fernanda hat das Leben des Fußballtrainers vor 28 Jahren komplett verändert. Die beiden waren 21 Jahre lang miteinander verheiratet, als sie 1994 mit nur 39 Jahren starb. Van Gaal war damals Trainer von Ajax Amsterdam. Sie habe sehr gelitten, hat er einmal erzählt. Seitdem könne er, wenn auch streng katholisch erzogen, nicht mehr an Gott glauben. Denn ein Gott, schlussfolgerte er, würde solches Leid nicht zulassen.

Am Sonntagabend ist von Gott nicht die Rede gewesen, als van Gaal in einer niederländischen Fernsehsendung erstmals von seiner eigenen Krebserkrankung erzählt hat. Im vorletzten Winter war eine aggressive Form von Prostatakrebs bei ihm diagnostiziert worden. Vom Frühjahr vergangenen Jahres an erhielt er Bestrahlungen, wochenlang, auch dann noch, als er im August 2021 zum dritten Mal niederländischer Nationaltrainer wurde. Sogar während eines Lehrgangs sei er abends noch zur Bestrahlung ins Krankenhaus gefahren: "Die Spieler wussten von nichts."

Im Haaglanden Medisch Centrum Antoniushove in Den Haag hätten ihn aber durchaus einige Patienten erkannt, erzählte er im Fernsehen. Er habe in der Klinik sogar für ein paar Selfies zur Verfügung gestanden, allzu großes Aufsehen konnte er gleichwohl vermeiden: "Ich wurde bevorzugt behandelt und durfte durch die Hintertür rein." 25 Mal sei er bestrahlt worden. "Es war eine ziemlich aggressive Form von Prostatakrebs; man hat einiges zu managen, um damit weiter durchs Leben zu gehen." Prostatakrebs ist bei Männern die häufigste Krebsart. "In 90 Prozent der Fälle stirbt man allerdings nicht daran, sondern eher an anderen schon vorhandenen Krankheiten", erklärte van Gaal in der Sendung.

Aus der Arbeit mit den Spielern schöpft van Gaal Kraft

Ob er bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar dabei sein kann, ist offenbar noch nicht ganz sicher. Der frühere Trainer des FC Bayern München (2009 bis 2011) scheint allerdings gerade aus seiner Arbeit mit den Fußballern viel Kraft zu schöpfen. "Ich verspüre eine unglaubliche Willenskraft weiterzumachen", sagte er, "in meinem Alter ist es ein Geschenk, wenn man mit den Spielern der Nationalmannschaft arbeiten darf."

Kaum war die Nachricht von seiner Erkrankung in der Welt, erreichten van Gaal Genesungswünsche, etwa vom FC Bayern. "Alles Gute und eine schnelle Genesung!", wünschte der Klub. Auch Manchester United, wo van Gaal von 2014 bis 2016 Trainer war, versuchte, den Niederländer aufzubauen. "Jeder hier steht voll hinter Louis van Gaal bei seinem Kampf gegen den Krebs", schrieb der Verein im Internet. "Wir schicken Dir Kraft und Mut, Louis." Der FC Barcelona, van Gaals Klub von 1997 bis 2000, schrieb: "Unsere Gedanken und Gebete gelten Louis van Gaal; bleib stark und werde bald wieder gesund!"

Der 70-Jährige sprach im Fernsehen ernst über seine Erkrankung, aber auch voller Hoffnung. "Ich musste in meinem Leben schon viele Prüfungen bestehen", sagte er, "aber ich bin durch all diese Erfahrungen als Mensch auch reifer geworden."