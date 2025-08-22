Sollte es für das ganz große Ziel nicht reichen, dann brächte Sarah Straube ihren Eltern aus Thailand wenigstens einen Magneten für die Kühlschranktür mit. Lieber aber, sagte sie in der ARD, hätte sie auf der Rückreise eine Medaille im Gepäck. Die 23 Jahre alte Zuspielerin nimmt mit den deutschen Volleyballerinnen an der Weltmeisterschaft in einem asiatischen Urlaubsparadies teil. Eine Medaille haben deutsche Volleyballerinnen bei einer WM allerdings noch nie gewonnen – weder in Ost noch in West.

Die deutschen Frauen bestreiten ihre Gruppenspiele in Phuket, also dort, wo viele Deutsche gern Urlaub machen. Für die Volleyballerinnen ist Thailand nun sogar eine Dienstreise wert, und der Erfolg dieser Expedition wird sich hinterher nicht an Erholungsgrad und Sonnenbräune bemessen lassen.

Nach Auftaktspielen an diesem Samstag gegen Kenia und am Montag gegen Vietnam (jeweils ab 12 Uhr, ZDF-Livestream), in denen die deutschen Frauen Favoritinnen sind, steht am Mittwoch eine Partie gegen den Weltranglistendritten an, eine gewaltige Hürde. Sollten sie gegen Polen nicht gewinnen können und deshalb in ihrer Gruppe Zweiter werden, dann liefe es am nächsten Samstag im Achtelfinale wohl auf ein Duell mit dem Weltranglistenersten, Olympiasieger und Nations-League-Gewinner Italien hinaus. In diesem Fall könnte es passieren, dass Sarah Straube ihren Eltern einen Magneten für die Kühlschranktür besorgen muss. Allerdings sagt Straubes Teamkollegin, die Mittelblockerin und gebürtige Chemnitzerin Monique Strubbe: „Wir haben gegen Polen schon gezeigt, dass wir auf diesem Level mitspielen können, und vielleicht gelingt es uns bei der WM ja mal, gegen Polen zu gewinnen.“

Von den 14 nominierten Spielerinnen sind nur drei in der Bundesliga aktiv

Die deutschen Volleyballerinnen sind Nummer elf der Weltrangliste. Die Olympischen Spiele 2024 hatten sie knapp verpasst. Jüngst im Juli haben sie in der weltweit ausgespielten Nations League zum zweiten Mal das Viertelfinale erreicht. Das war ein Erfolg, allerdings verloren sie dieses Viertelfinale gegen Brasilien 0:3. Bei der Weltmeisterschaft gehört Brasilien neben Italien, den USA und dem zuletzt zweimaligen Weltmeister Serbien zum Favoritenkreis. 32 Nationen spielen mit. Vom Achtelfinale an finden alle Partien in Bangkok statt, auch das Endspiel am Sonntag, 7. September.

Seit November heißt der Bundestrainer der Frauen Giulio Bregoli. Der 50 Jahre alte Italiener ist gerade Chefcoach beim Spitzenklub Eczacibasi Istanbul geworden, das Amt des deutschen Nationaltrainers übt er parallel aus. Zuvor, noch als Trainer des italienischen Klubs Chieri, war er bereits Co-Trainer der italienischen Frauen gewesen und zuletzt Nationaltrainer der Schwedinnen. Bei den deutschen Frauen folgte Bregoli auf Alexander Waibl, den Trainer des Bundesligisten Dresdner SC, der das Team im April 2024 nach dem kurzfristigen Weggang des Belgiers Vital Heynen übergangsweise übernommen hatte.

Bregoli gilt auch als Entwickler. Sein Vertrag läuft bis 2028. Dann sind Olympische Spiele in Los Angeles. „LA 28 ist ein sehr großer Traum“, sagt die Außenangreiferin Lina Alsmeier. „Letztes Jahr haben wir Olympia ganz knapp verpasst – das war ein echt mieses Gefühl.“ Gleichwohl haben sich die deutschen Volleyballerinnen in den vergangenen Jahren insgesamt gut entwickelt. Von den 14 für die WM nominierten Spielerinnen sind in der neuen Saison nur noch drei in der Bundesliga aktiv. Sechs spielen in Italien, zwei in den USA, zwei in Japan, und die Nationalmannschaftsrückkehrerin Hanna Orthmann spielt in der Türkei.

Nicht zum WM-Kader gehören in der Folge von Verletzungen Leana Grozer, Romy Jatzko und die Libera Annie Cesar. Sportlich sehr vermisst wird überdies die am Rücken operierte Zuspielerin Pia Kästner, Deutschlands Volleyballerin des Jahres 2024. Ihre Aufgabe wird in Thailand vor allem Sarah Straube übernehmen. Sie besitzt einen nicht ganz unmaßgeblichen Einfluss darauf, was sie auf der Rückreise alles im Gepäck hat.

Der deutsche WM-Kader:

Zuspiel: Sarah Straube (San Giovanni in Marignano/Italien), Corina Glaab (Ladies in Black Aachen); Libera: Anna Pogany (Madison/USA), Patricia Nestler (Dresdner SC)

Diagonal: Emilia Weske (Bergamo/Italien; Mittelblock: Marie Schölzel (Kariya/Japan), Anastasia Cekulaev (Chieri/Iztalien, Camilla Weitzel (Scandicci/Italien), Monique Strubbe (Bergamo)

Außenangriff: Antonia Stautz (Allianz MTV Stuttgart), Lina Alsmeier (Novara/Italien), Lena Stigrot (Kurobe/Japan), Pia Timmer (Atlanta/USA), Hanna Orthmann (Istanbul/Türkei)