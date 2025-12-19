Der englische Darts-Profi Dom Taylor ist nach einem erneuten positiven Dopingtest von der Weltmeisterschaft in London ausgeschlossen worden. Das teilte der Dachverband der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), mit. Eine weitere Stellungnahme werde es bis zum Abschluss des Verfahrens nicht geben, hieß es in der Mitteilung weiter. Taylor kam am 14. Dezember bei seinem WM-Debüt zu einem 3:0-Sieg gegen Oskar Lukasiak aus Schweden, darf aber nun aufgrund des positiven Testergebnisses nicht mehr teilnehmen. Diese Entscheidung sei gemäß geltenden DRA-Richtlinien getroffen worden. Zudem werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.Taylor hätte in der zweiten Runde den Weltranglisten-Fünften Jonny Clayton herausfordern sollen. Der Waliser kommt jetzt ampflos weiter. Noch im Vorjahr musste der 27-jährige Taylor seine Premiere im Alexandra Palace verschieben, weil er bereits im Herbst 2024 eine positive Dopingprobe abgegeben hatte. Unmittelbar nach seinem Auftakterfolg hatte er jüngst vom „größten Tiefschlag meines Lebens“ gesprochen. Damals konnte er jedoch nachweisen, dass er das Mittel nicht während eines Wettkampfes eingenommen hatte. Daher war er lediglich für einen Monat suspendiert worden. Um welche Substanz es sich handelte, wurde nicht veröffentlicht.