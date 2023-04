Von Ralf Tögel, Köln

Vielleicht waren die Tränen von Sebastian Hinze der deutlichste Beleg dafür, wie überraschend dieser Pokal-Triumph die Rhein-Neckar Löwen erwischt hatte. Der Trainer jedenfalls konnte im ersten Moment nach dem 36:34-Siegtreffer durch Albin Lagergren im Siebenmeterwerfen kaum einen vollständigen Satz formulieren, was keinesfalls an mangelhaftem Sprachvermögen lag. Der 43-Jährige war schlicht überwältig von den Gefühlen unmittelbar nach seinem ersten großen Titel in verantwortlicher Position, schließlich sind die Löwen auch die erste große Adresse in seiner Trainerlaufbahn: "Ich bin so stolz und berührt von der Leistung meiner Spieler."

Die Mannheimer waren ja mit der Hypothek von vier Niederlagen in Serie nach Köln gereist, allesamt gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Sie waren so auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen, mit sechs Punkten Rückstand auf Primus Kiel. Der Meisterschaftskampf, in dem die Löwen bis dahin sehr aussichtsreich mitgemischt hatten, wurde daraufhin als beendet erklärt. Zu groß erschien der Abstand zu den besser platzierten Teams aus Kiel, Berlin, Magdeburg und Flensburg, die nur durch zwei Minuspunkte getrennt sind.

Schon im Halbfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt galten die Löwen daher als Außenseiter, die Nordlichter waren mit der Empfehlung von wettbewerbsübergreifend 21 Spielen ohne Niederlage angereist. Doch in diesem Spiel beendeten die Löwen ihre Schwächephase, die Trainer Hinze höchstselbst als "Krise" bezeichnet hatte.

"Wenn wir so spielen, sieht es gut aus", sagt Kreisläufer Jannik Kohlbacher zum Titelkampf

"Wir wussten schon, dass wir das Zeug dazu haben, jeden zu schlagen", befand Kreisläufer Jannik Kohlbacher nach dem Überraschungscoup. Daher habe man trotz der Nackenschläge unaufgeregt "und konsequent weitertrainiert". Und: Trainer Sebastian Hinze habe den Akteuren "viel Selbstvertrauen einverleibt". Mit diesem Bewusstsein der eigenen Stärke düpierten die Löwen erst die Flensburger und stemmten sich tags darauf in einem hochklassigen Finale erfolgreich gegen den nicht minder entschlossenen Meister. Es war ein Schlagabtausch auf hohem Niveau und mit aberwitzigem Tempo, in dem die Löwen die flinken Magdeburger Angreifer um Gisli Kristjansson und Kay Smits mit kompromisslos zupackender Abwehrarbeit phasenweise vor unlösbare Probleme stellten. Es kommt nicht oft vor, dass ein Gegner Magdeburgs Angreifer in ein Zeitspiel zwingen kann. Und dennoch hatte Smits per Siebenmeter Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die große Chance, das Spiel beim Stand von 27:27 zu entscheiden.

Detailansicht öffnen Eine der entscheidenden Aktionen des Pokalfinals: David Späth pariert den Siebenmeter von Magdeburgs Kay Smits. (Foto: Thomas Haesl/Eibner-Pressefoto/Imago)

Ein Vorhaben, das von der Entdeckung des Abends vereitelt wurde: Trainer Hinze hatte seinen dritten Torhüter David Späth überraschend ins Tor beordert, der parierte gegen Smits. Der 20-Jährige gilt als großes Talent und befindet sich angesichts der Teamkollegen Joel Birlehm und dem Schweden Mikael Appelgren, die beide auch in ihren Nationalteams spielen, eigentlich noch im Lernprozess. Nun zahlte er das Vertrauen des Trainers zurück.

Natürlich ist das Spiel der Löwen ein Gesamtkunstwerk, das am besten funktioniert, wenn die Mannheimer mit ihrer monströsen Abwehrarbeit und den dazu passenden Torhüterleistungen in ihr Tempospiel kommen. Dann können sie jeden Gegner überrennen, zumal sie in Patrick Groetzki, 33, und Uwe Gensheimer, 36, ein zwar etwas in die Jahre gekommenes, aber immer noch sehr effektives Flügelflitzer-Duo haben.

Gleichwohl ist der Spielmacher der alles bestimmende Faktor. Wenn das Team im Angriff ins Positionsspiel muss, dann hängt es doch arg von den Ideen des Juri Knorr ab. Und hier ist auch das Problem der vergangenen Wochen zu suchen: Knorr hat es geschafft, seine starken Leistungen von der Weltmeisterschaft Ende Januar im Ligaalltag fortzusetzen - was vielen Teamkollegen im Übrigen nicht gelungen war. Er fiel aber fünf Wochen nach der WM in dieses nicht untypische Leistungsloch nach einem großen Turnier, wie er gewohnt selbstkritisch zugab: "Ich habe in den vergangenen Wochen ziemlichen Mist gespielt." Knorr muss neben den Erwartungen der Löwen-Fans auch die der Nation schultern, er gilt als große Hoffnung im deutschen Handball. Keine Kleinigkeit für einen 22-Jährigen.

Die vergangenen unrunden Jahre sind Vergangenheit, unter Trainer Sebastian Hinze ist der Erfolg zurück

Das Tief scheint überwunden zu sein, Knorr führte herausragend gut Regie im Löwen-Spiel, setzte die Nebenleute in Szene, bestimmte das Tempo, war mit insgesamt 17 Treffern bester Torschütze und fand mit seinen Pässen immer wieder Jannik Kohlbacher am Kreis, mit dem er auch im Nationalteam ein kongeniales Duo bildet.

Der indes sprach forschere Sätze als sein Trainer: "Wir haben zwei riesige Teams geschlagen, dank der guten Taktik, die uns der Trainer mitgegeben hat." Natürlich sei man etwas abgehängt im Rennen um den Meistertitel, aber: "Wenn wir so spielen, sieht es gut aus." Zumal die Löwen nun keine Doppelbelastung mehr zu verkraften haben. Die Vorsaison schloss der Klub als Zehnter ab und verpasste das internationale Geschäft.

Seit dem Weggang von Nikolaj Jacobsen zur dänischen Nationalmannschaft 2019 war Unruhe im Klub, der isländische Nachfolger Kristjan Andresson wurde nie richtig warm in Mannheim. Auch die Interimslösungen Martin Schwalb, Klaus Gärtner und Ljubomir Vranjes brachten keine Stabilität, erst unter Hinze ist nun den Erfolg zurück. Der 46-Jährige wurde als Wunschtrainer vor der Saison vom Bergischen HC losgeeist, mit dem Pokalsieg war so früh freilich nicht zu rechnen.

Ist noch mehr möglich? Hinze will die Angriffslust seines Kreisläufers nicht teilen: Der Pokal gebe Auftrieb, klar, aber er halte eine Aufholjagd angesichts des "Programms, was wir bis zum Saisonende noch haben", für unmöglich. Ähnliches hatte er über das Final Four auch gesagt.