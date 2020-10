Von Martin Schneider

Der Bundestrainer hob entschuldigend die Hände. Gerade hatte Joachim Löw in einer hallenden Halle bei der virtuellen Pressekonferenz in Kiew einen ausschweifenden Monolog über die Kritik an seiner Arbeit gehalten und erst danach bemerkt, dass die Übersetzerin das ja laut Uefa-Protokoll alles nochmal auf Ukrainisch wiedergeben muss.

Und nachdem er sich erneut minutenlang in einer anderen Sprache angehört hatte, was er gerade gesagt hatte, nämlich dass natürlich jeder seine Meinung haben könne, er das aber einschätzen könne, er seine Linie habe und einen Plan und - er drückte das wörtlich so aus - er "über den Dingen" stehe, was Kritik angehe, da sagte er. "Sorry. Ich fasse mich ab jetzt kurz." Danach kamen aber kaum noch Fragen. Löw musste zum Bus, der Flieger hob um zwei Uhr nachts in Kiew ab und landete um vier wieder in Köln. Die Nationalmannschaft wollte so kurz wie möglich im Corona-Risikogebiet bleiben. Auch, wenn Köln jetzt ebenso Risikogebiet ist.

Es sind ungemütliche Zeiten für die Nationalmannschaft, es kommt gerade viel zusammen und da sieht sich auch Löw mal zu einer längeren Erklärung genötigt. Die Pandemie und die daraus resultierenden Umstände, klar, die gelten für alle. Aber vor der DFB-Zentrale standen diese Woche Polizisten und Steuerfahnder (wofür Löw nichts kann) und die Nationalmannschaft gewinnt lange Zeit einfach nicht mehr (wofür Löw schon mehr kann) und all das führt zu einer Gemengelage, in der die Öffentlichkeit, aber auch Altinternationale wie Lothar Matthäus, Jürgen Kohler oder Berti Vogts zunehmend scharfe Kritik äußern. Gerade treffen sich die Genannten auch noch in Italien, um das dreißigjährige Jubiläum des WM-Titels von 1990 zu feiern. Löw ist darüber übrigens informiert. "Der Jürgen Klinsmann hat mir heut Mittag ein Foto geschickt", erzählte er.

Und nun das Spiel in der Ukraine, ein 2:1-Sieg zwar, sogar der erste überhaupt in der Nations League, aber Matthias Ginter, Torschütze zum 1:0, fasste das Spiel mit einem "Joa. Geht so" schon recht präzise zusammen. Gegen ein unerfahrene, massiv ersatzgeschwächte Elf unterliefen dem DFB-Team haufenweise Fehler. Zwar hatte Löw recht, wenn er sagte, dass der Gegner aus dem Spiel heraus wenig Torchancen hatte, aber ebenso hatte Bastian Schweinsteiger recht, ARD-Experte und nun auch Alt-Internationaler, als er anmerkte, dass eine ausgebufftere Mannschaft aus den Ballverlusten definitiv mehr herausgeholt hätte.

Löws setzte wieder in der Abwehr auf die Dreierkette. Schweinsteiger wunderte sich darüber und auch Serge Gnabry deutete im Interview vorsichtig an, dass ein weiterer Mittelfeldspieler in Sachen Ballkontrolle vielleicht geholfen hätte. "Kraft in der Offensive schadet nie", sagte er. Doch der Bundestrainer meinte, er werde auch gegen die Schweiz am Dienstag in Köln mit einer mindestens ähnlichen Startformation auflaufen.