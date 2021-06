Kommentar von Christof Kneer

In der 77. Minute stand Thomas Müller zum Freistoß bereit, es konnte jetzt alles passieren. Müller schießt selten Freistöße, also würde er wohl wieder was im Schilde führen. Würde er wieder anlaufen und sich freiwillig zu Boden schmeißen, wie schon einmal in einem Achtelfinale, bei der WM 2014 gegen Algerien? Würde er einen Spitzentanz aufführen, einen Looping drehen oder sonst irgendeine Karl-Valentin-Nummer einbauen? Müller lief an. Und dann? Bolzte er den Ball einfach in die Mauer.