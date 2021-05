Von Philipp Selldorf

Im Grunde ist Thomas Müller genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Nationalmannschaft ausgetreten (worden). 100 Länderspiele sind eine perfekte Bilanz. Es ist auch nicht schlecht, 104 Länderspiele zu haben wie Per Mertesacker oder 113 wie Philipp Lahm, aber die runde 100 ist von klassischer Schönheit, dem würdevollen Anlass angemessen.

Andererseits würde eine Zahl wie 113 plus drei Fünftel geteilt durch zweimal die Hälfte von Pi viel besser zu einem schrägen Typen wie Müller passen, und wenn man schon bei Zahlen ist, dann muss man auch die Zahl 21 sehen, die am vorigen Samstag beim Spiel in Freiburg in sein Register eingetragen wurde: 21 Torvorlagen im Laufe einer Saison sind an sich schon ein großes Werk, aber es geht dabei nicht um maschinenhafte Produktivität, sondern um die Kapazitäten, die sich dahinter verbergen: unter anderem Müllers sprühender Verstand, sein Sinn für das Zweckdienliche und seine effektive Technik. All das war enthalten im schnellen Zuspiel auf Leroy Sané.

Als Joachim Löw vor zwei Jahren entschied, Müller nicht mehr einzuladen, hatte er dafür plausible Gründe. Müller hatte, knapp gesagt, seine Magie verloren. Dieser Zauber ist längst wieder in den Dienst seines Herrn getreten, weshalb es jetzt nur logisch wäre, wenn der Bundestrainer Müller zur Europameisterschaft wieder in die Nationalmannschaft aufnehmen würde. Die Anzeichen dafür sind in reicher Zahl vorhanden. Niemanden würde es daher mehr überraschen, wenn am Mittwoch bei der Vorstellung des Turnier-Kaders sein Name auf der Besetzungsliste auftauchen sollte.

Löw saß zuletzt häufig im Stadion: ein Casting-Direktor auf Sichtungsreise

Eine amtliche Durchsage hat Löw allerdings noch nicht abgegeben, wie üblich macht er aus seiner Auswahl bis zum Stichtag ein großes Geheimnis. Dies gehört ebenso zu den Ritualen der Veranstaltung wie die jedes Mal aufs Neue erzählte und vom DFB niemals dementierte Legende, dass der Prozess der Urteilsfindung eine Fleißarbeit von übermenschlichen Ausmaßen darstellt.

Die Rede ist dann von einer mehrere Tage währenden Klausur des Trainerstabs bei Wasser und Brot und einem für alle Teilnehmer geltenden Schweigegelübde. Auch Löw selbst trägt zur Aufrechterhaltung des schönen Motivs bei: "Vor einem Turnier drehe ich mit meinen Trainern alles noch einmal um, was in den Jahren davor war. Wir hinterfragen alles. Wie sieht unsere Spielweise aus? Wie spielen unsere Gegner?"

Den Bundestrainer hat die Nation zuletzt häufig im Stadion sitzen sehen, jüngst wurde er in Berlin beim Pokalfinale und in Freiburg beim Besuch des FC Bayern angetroffen, er präsentierte sich als Casting-Direktor auf Sichtungsreise. Vermisst hat man ihn hingegen in Wolfsburg, Monaco und vielleicht sogar in Darmstadt, obwohl ein Besuch dieser Orte seinen Horizont womöglich erweitert hätte.

Es passt jedoch zu Löw, dass er diese Wege nicht auf sich genommen hat. Zwar hat er seinem Abschiedsturnier ein resolutes Motto verpasst, das ausdrücklich auf den ehedem stets betonten ästhetischen oder pädagogischen Überbau verzichtet ("es geht ausschließlich um den bestmöglichen Erfolg", sagt er nun), aber das heißt nicht, dass gleich alle alten Sitten und Gewohnheiten nicht mehr gelten.

Detailansicht öffnen Rätselraten: Wir der Wolfsburger Maximilian Arnold, trotz starker Saison, vom Bundestrainer weiter ignoriert? (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Eine Dienstreise ins Fürstentum am Mittelmeer hält der Bundestrainer deshalb für Zeitverschwendung. Jener Kevin Volland, der als Torjäger und Sturmspitze sehr wesentlich zur Erfolgssaison der AS Monaco beigetragen hat, bleibt für Löw weiterhin derselbe Volland, den er früher schon für ungeeignet befunden hatte, dem Spitzenniveau eines großen Länderturniers zu genügen. Basta.

Auch Maximilian Arnold hat beim VfL Wolfsburg vergeblich darauf gehofft, dass der Chefcoach der Nation vielleicht doch noch mal hinsieht. So konstant, so einflussreich und so wertvoll wie in dieser Saison war Arnold noch nie. Doch ein Signal vom DFB hat er keines empfangen. Vor der letzten Länderspielrunde im März sprach er dazu einen Satz, der zu Herzen geht: "Wenn ich mitgefahren wäre, hätte es keinem wehgetan. Ich kann es nicht verstehen."

Dabei würden sowohl Volland wie auch Arnold unbestreitbare Empfehlungen mitbringen, die zum Beispiel die EM-Fahrer Ilkay Gündogan, Toni Kroos oder Timo Werner nicht vorweisen können. Die beiden sind Spezialisten auf Positionen, die als neuralgische Punkte im System gelten müssen. Dieser deutsche EM-Kader ist zwar reich gefüllt mit Talent, Klasse und Esprit, ihm fehlen aber an gewissen und leider auch sehr wichtigen Stellen die Fachkräfte.

Den fürsorglichen Abräumer im Zentrum - den Arnold in Wolfsburg gibt - sucht man im luxuriös besetzten Mittelfeld vergebens. Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kroos, Gündogan, Florian Neuhaus, Julian Draxler, Florian Wirtz: lauter Spitzenspieler, aber kein einziger geborener Sechser.

Eine weitere Kaderlücke: Es fehlt an Torjägern

Ähnlich unausgewogen ist das Bild in der Abwehrreihe: Dort gibt es Linksverteidiger-Kandidaten, die besser angreifen als verteidigen können (Robin Gosens, Philipp Max) und Rechtsverteidiger-Kandidaten, die ernsthaft verteidigen, aber nicht angreifen können (Lukas Klostermann). Diesen Mangel muss am Ende wohl eine dichtere Besetzung des Deckungszentrums auffangen, was auch die Comeback-Aussichten für Mats Hummels, 32, erhöht. Dessen Rollenmodell im Team müsste Löw allerdings klar definieren.

Und noch eine Kaderlücke: Blickt man in der Bundesliga auf die Torschützenliste, dann sieht man auf den führenden Plätzen einen Polen (Lewandowski), einen Portugiesen (Silva), einen Norweger (Haaland), einen Holländer (Weghorst), einen Kroaten (Kramaric) und einen Österreicher (Kalajdzic). Bis irgendwann Lars Stindl erscheint, dessen Nominierung möglich, aber nicht sicher ist. Einen deutschen Schützenkönig könnte Löw dennoch verpflichten: Serdar Dursun, 25 Saisontreffer für Darmstadt 98, ist zurzeit in der Form seines Lebens. Keine Übertreibung - das sagt er selbst. Es wird ihm nichts nützen.

Denn den seit Jahren fehlenden Torjäger können unter Umständen die vielen torgefährlichen Spieler im Kader ausgleichen: Serge Gnabry, Leroy Sané, Kai Havertz, Werner oder Müller, allerdings nicht Marco Reus, trotz zuletzt herausragender Leistungen bei Borussia Dortmund. "Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende 'Gott sei Dank' erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren", schrieb der 31-Jährige am Dienstagabend auf seinem Instagram-Kanal.