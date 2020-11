Mit einem XXL-Kader inklusive der beiden Neulinge Philipp Max und Felix Uduokhai bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen erneuten Dreierpack zum Abschluss des gefühlt verlorenen Länderspiel-Jahres 2020. Bundestrainer Joachim Löw war aufgrund zahlreicher Absagen zur Improvisation gezwungen und berief am Freitag die Abwehrspieler Max (PSV Eindhoven) und Uduokhai (FC Augsburg) erstmals in den 29-köpfigen Kader.

Er sei "dankbar, dass es unter diesen Umständen überhaupt möglich war und ist, diese Länderspiele auszutragen", sagte Löw: "Das in einer Zeit, in denen die Menschen mit anderen Themen beschäftigt sind als mit Fußball." Nicht nominiert wurde Abwehrchef Niklas Süle, obwohl der Profi von Bayern München nach einem positiven Coronatest am Montag bei einer zweiten Kontrolle negativ getestet wurde. Außerdem fehlen der an COVID-19 erkrankte Kai Havertz und Emre Can, der nach überstandener Corona-Erkrankung wieder trainiert. Julian Draxler, Lukas Klostermann und Suat Serdar sind verletzt.

Auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen, der nach langer Verletzungspause zuletzt ein starkes Comeback beim FC Barcelona gefeiert hatte, verzichtet der Bundestrainer derweil ebenso wie auf den Dortmunder Kapitän Marco Reus, der nach langwierigen Verletzungsproblemen gerade erst wieder Fuß fasst. Dafür sind Ilkay Gündogan und Leroy Sane nach kurzer Absenz wieder dabei. Gündogan hat zuletzt eine Corona-Erkrankung überstehen müssen, Sane ist nach einer Kapselverletzung zurück.

Die DFB-Auswahl testet zunächst am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker SZ.de) in Leipzig gegen Tschechien. Die Bayern-Profis um Kapitän Manuel Neuer sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) werden jedoch erst am Donnerstag im Team-Quartier eintreffen und in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien (beide 20.45 Uhr/ARD) eingreifen.

Das Aufgebot im Überblick:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

ABWEHR: Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs (beide RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg)

MITTELFELD/ANGRIFF: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sane, Joshua Kimmich (alle Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (beide Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)