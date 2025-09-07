Die Raiffeisen-Arena in Linz liegt auf einer Seehöhe von 315 Metern, weshalb sich das Murmeltier als Übeltäter umgehend ausschließen ließ. Ihre Höhlen graben Murmeltiere zwischen 900 und 2500 Metern, also in Höhenzonen, in denen sie in Quito (Ecuador) theoretisch Einfluss auf den Fußballbetrieb nehmen könnten, nicht aber in Ober österreich . Das Murmeltier sah sich also am Sonntag zu Unrecht einer gemeinen Medienkampagne ausgesetzt, nach einem Vorfall in Linz am Abend zuvor.

Ein Loch war aufgetaucht. In der Raiffeisen-Arena, während der zweiten Halbzeit der Partie Österreich gegen Zypern. Etwa 40 Zentimeter tief war es, ausreichend, um für sieben Minuten den Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen und Österreichs Torhüter Alexander Schlager dazu zu bringen, vermutlich erstmals in der professionellen Fußballgeschichte Torwart- als Gartenhandschuhe zu verwenden. Schlager fixierte in Kooperation mit zwei Stadionmitarbeitern den Untergrund wieder. Warum das alles so lange dauerte, war unklar – in der Unterbrechung hätte man gut und gerne auch aus dem benachbarten Kleingartenverein Linz-Füchselbach frische Rasenerde besorgen können.

Entscheidender allerdings ist ohnehin die Frage nach dem Übeltäter. „Und täglich grüßt das Murmeltier“, äußerte der Kurier am Sonntag seinen unzureichenden Verdacht. Die Zeitung erinnerte zwar zu Recht an einen Vorfall aus dem Jahr 2022, als sich im Ernst-Happel-Stadion in Wien schon mal ein ähnlich tiefes Loch aufgetan hatte. Aber auch damals konnte das Murmeltier keine Schuld treffen. Im Loch-Fall „Happel 2022“ war nicht nur der Untergrund das Problem, sondern es brach ein Stück der Rasenunterbaustruktur. Weshalb sich auch die Beweislast gegen die Familie der Maulwürfe nie erhärten ließ, die für einen derartigen statischen Meisterstreich schon mit (im Wiener Stadtzentrum ebenfalls nicht beheimateten) Bibern hätte zusammenarbeiten müssen.

In Linz wiederum sind die Maulwürfe akut zu verdächtigen. Angesichts der Tatsache, dass der Rasen im Raiffeisen-Stadion so uneben wirkte, dass die exakte Seehöhe eher zwischen 314,9 und 315,4 schwankte, scheint sich eine ganze Familie von ihnen unterhalb des Stadions eingenistet zu haben. Nur der Verdacht des Trainers Ralf Rangnick, dass es sich bei der ganzen Aktion um eine „versteckte Kamera“ handeln müsse, ließe sich mit der Maulwurf-Theorie nicht erklären – die kleinen Nager sind bekanntlich nahezu blind.