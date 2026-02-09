Die Schweizer Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud hat der Chinesin Eileen Gu erneut die Goldmedaille im Slopestyle-Wettbewerb der Freestyler weggeschnappt. Die Olympiasiegerin von 2022 und aktuelle Weltmeisterin setzte sich in Livigno wie schon vor vier Jahren in Peking hauchdünn vor dem Topstar der Szene durch. Die Bronzemedaille ging mit deutlichem Abstand an Megan Oldham aus Kanada. Gremaud und Gu trennten am Ende eines hochklassigen Duells winzige 0,38Punkte. In Peking hatte sich Gremaud mit 0,33 Zählern Vorsprung durchgesetzt. Oldham fehlten 10,50 Punkte zur Spitze.

Da strahlen sie: Die Dritte Eileen Gu (von links), Siegerin Mathilde Gremaud und Megan Oldham aus Kanada, die Bronze gewann. (Foto: Fredrik Sandberg/TT/Imago)

Die gebürtige US-Amerikanerin Gu, die in Peking Gold im Big Air und in der Halfpipe gewonnen hatte, legte im ersten der drei Finalläufe mit einer Wertung von 86,58 vor und nahm die Spitzenposition ein. Doch Gremaud konterte im zweiten Durchgang mit 86,96. Gu riskierte im dritten Run alles und stürzte bereits am ersten Hindernis – damit war Gremauds Sieg sicher, für den letzten Lauf band sie sich die Schweizer Fahne um den Hals.

Das Duell der beiden Ausnahmekönnerinnen hatte zuvor nochmals an Schärfe gewonnen, weil Gremauds Trainer Misra Noto die Seiten gewechselt und sich dem Lager von Eileen Gu angeschlossen hatte. Besonders pikant wurde dieser Trainerwechsel, weil er exakt so bereits vor den Winterspielen von Peking vollzogen worden war. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick schrieb von „Verrat“. Der Schweizer Chefcoach Dominik Furrer kommentierte den Wirbel um Gu am Mikrofon der ARD schnippisch: „Wir sind ja nicht wegen eines Heiratsantrags hier – sondern wegen des Skifahrens. Und da gibt’s nur eine Königin.“