Der FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Arne Slot getrennt. Das teilte der Verein wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel der „Reds“ mit.

Slot hatte den FC Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Vereinsikone Jürgen Klopp übernommen. Das schwere Erbe war für Slot aber keine erkennbare Last. Schon in seiner ersten Saison führte er das Team auf Anhieb zur 20. englischen Meisterschaft.

In der abgelaufenen Spielzeit lief es dann deutlich schlechter: Die Reds beendeten die Premier League nur als Fünfter und erreichten die Champions League gerade so. In den Pokalwettbewerben schied der Klub früh aus.

„Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Klub war, versteht sich von selbst“, teilte die Fenway Sports Group als Eigentümer mit und hob Slots „Arbeitsmoral, Sorgfalt und Fachwissen“ hervor: „Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Klub weiter vorankommt.“ Slot, dessen Vertrag bis 2027 lief, wurde in der Vereinsmitteilung nicht zitiert.

Als Favorit bei den Reds gilt der 43-jährige Andoni Iraola, mit dem auch Bayer Leverkusen verhandeln soll. Der Spanier steht derzeit bei Liverpools Ligakonkurrent AFC Bournemouth unter Vertrag.