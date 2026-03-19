Unzählige Male ist Mohamed Salah in seiner Karriere mit dem Ball von der rechten Seite nach innen gezogen und hat ihn mit dem linken Fuß ins lange Toreck geschlenzt. Doch kaum einer dieser Treffer war für ihn persönlich so bedeutsam wie jener am Mittwochabend im Achtelfinale der Champions League, als der Ägypter seinen Signature Move erneut erfolgreich aufführte – diesmal nach Vorlage mit der Ferse von Florian Wirtz. Salah zeigte sofort auf den deutschen Nationalspieler, bevor er sich den Fans des FC Liverpool zuwandte, das Vereinswappen auf dem Trikot liebevoll streifte und dankend die Arme hob. Mit dieser Geste unterstrich er, dass der Klub für ihn Herzenssache ist – und würdigte zugleich den Zuspruch, der ihm zuletzt in seinem Formtief zuteilwurde.