Mit feuchten Augen bedankte sich Mohamed Salah bei den Fans des FC Liverpool, bevor er als letzter Spieler den Rasen verließ. Während seiner Ehrenrunde nach dem Premier-League-Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion, bei dem er nach einer frühen Einwechslung 64 Minuten zum Einsatz gekommen war und eine Torvorlage beigesteuert hatte, applaudierte er unaufhörlich. Nur einmal unterbrach er, um mit der Hand auf das Klubwappen auf seinem Trikot zu schlagen. Im Gegenzug ehrten die Liverpooler Anhänger ihr Idol mit einem etablierten Sprechgesang, der ihn als „ägyptischen König“ glorifiziert. Die Geste der Zuschauer zauberte dem Torjäger ein Lächeln ins Gesicht. Später postete er die Szenen auf Instagram. Die Ovationen entsprachen dem erwarteten großen Abschied für den prägendsten Spieler des Klubs der vergangenen Dekade.