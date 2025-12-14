Mit feuchten Augen bedankte sich Mohamed Salah bei den Fans des FC Liverpool, bevor er als letzter Spieler den Rasen verließ. Während seiner Ehrenrunde nach dem Premier-League-Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion, bei dem er nach einer frühen Einwechslung 64 Minuten zum Einsatz gekommen war und eine Torvorlage beigesteuert hatte, applaudierte er unaufhörlich. Nur einmal unterbrach er, um mit der Hand auf das Klubwappen auf seinem Trikot zu schlagen. Im Gegenzug ehrten die Liverpooler Anhänger ihr Idol mit einem etablierten Sprechgesang, der ihn als „ägyptischen König“ glorifiziert. Die Geste der Zuschauer zauberte dem Torjäger ein Lächeln ins Gesicht. Später postete er die Szenen auf Instagram. Die Ovationen entsprachen dem erwarteten großen Abschied für den prägendsten Spieler des Klubs der vergangenen Dekade.
Premier LeagueWar das Mo Salahs letztes Spiel für Liverpool?
Beim 2:0 des FC Liverpool gegen Brighton wechselt Trainer Arne Slot Mo Salah nach dem jüngsten Streit in der 26. Minute ein. Der Stürmer bereitet ein Tor vor und dreht nach dem Spiel eine Ehrenrunde. Nun reist er zum Afrika Cup, Rückkehr offen.
Von Sven Haist, Liverpool
Ärger beim FC Liverpool:Salah legt ein Feuer
Mit einer Wutrede attackiert Liverpools Sturmheld Mohamed Salah Trainer Arne Slot, der streicht ihn dafür aus dem Aufgebot. Ein Winterwechsel bahnt sich an – und die Stimmung im Klub könnte schlechter kaum sein.
