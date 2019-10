Liverpool gewinnt in letzter Sekunde

Vom Punkt so eiskalt wie sein Jubel: James Milner

James Milner erzielt das 2:1 und sichert den Reds gegen Leicester den achten Ligasieg in Serie. Real und PSG gewinnen jeweils das Spitzenspiel. Tottenham hat riesige Probleme.

Premier League, FC Liverpool: Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool steuern in der englischen Fußball-Premier-League weiter dem historischen Startrekord entgegen. Ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit verhalf den Reds zu einem 2:1 (1:0) im Topspiel gegen Leicester City. Durch den achten Sieg im achten Ligaspiel ist Liverpool nur noch einen Erfolg von der Einstellung der Bestmarke des FC Chelsea entfernt. Die Blues hatten in der Saison 2005/06 unter Jose Mourinho neun Siege zum Start geholt.

In der Tabelle liegt Liverpool vorläufig acht Punkte vor Meister Manchester City. Das Team von Pep Guardiola spielt am Sonntag (15.00 Uhr) aber noch gegen die Wolverhampton Wanderers und kann mit einem Sieg bis auf fünf Punkte an Liverpool heranrücken.

La Liga, Real Madrid: Real Madrid hat im Topspiel der Primera Division seine Tabellenführung gefestigt. Spaniens Fußball-Rekordmeister bezwang das Überraschungsteam FC Granada am Samstag mit 4:2 (2:0) und liegt jetzt vier Punkte vor dem bisherigen Tabellenzweiten. Allerdings mussten die Königlichen den Verlust von Toni Kroos verkraften, der nach 33 Minuten angeschlagen vom Platz humpelte. Unklar war zunächst, ob der Mittelfeldspieler die Reise zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien und in Estland in der kommenden Woche antreten kann.

Gegen Granada ging Real schon nach knapp zwei Minuten in Führung. Karim Benzema schloss nach herrlicher Vorlage von Gareth Bale eiskalt ab. Kurz vor der Pause erhöhte Neuzugang Eden Hazard auf 2:0. Dann stellte der für Kroos eingewechselte Luka Modric mit einem tollen Fernschusstor sogar auf 3:0 (61.). Und doch musste das Team des zuletzt kritisierten Trainers Zinedine Zidane noch einmal bangen.

Darwin Machis (69./Foulelfmeter) und Domingos Duarte (78.) brachten Granada noch einmal heran. Bei Real leistete sich Ersatzkeeper Alphonse Aréola, der den erkrankten Thibaut Courtois vertrat, einige schwere Patzer. Am Ende machte der spät eingewechselte James Rodriguez alles klar (90.+3).

Ligue 1, Paris St. Germain: Der französische Fußball-Serienmeister PSG hat in der französischen Ligue 1 einen standesgemäßen Sieg gefeiert. Ohne die weiterhin verletzten Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel im heimischen Prinzenparkstadion gegen Verfolger SCO Angers 4:0 (2:0). Durch den siebten Sieg im neunten Spiel baute PSG die Tabellenführung zunächst auf fünf Punkte aus.

Überragender Akteur bei Paris war der Spanier Pablo Sarabia, der das 1:0 selbst erzielte (13.) und die weiteren Treffer von Mauro Icardi (37.) und Idrissa Gueye (59.) vorbereitete. Der brasilianische Superstar Neymar erzielte den Treffer zum Endstand (90.), Weltmeister Kylian Mbappe und der Uruguayer Edinson Cavani fehlten weiterhin.

Premier League, Tottenham: Erst die 2:7-Klatsche gegen Bayern München, jetzt auch noch die schwere Verletzung von Weltmeister-Torwart Hugo Lloris: Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur macht derzeit eine sehr schwierige Phase durch. Vier Tage nach der Heimpleite gegen den deutschen Meister in der Champions League mussten die Londoner beim 0:3 (0:2) in der Premier League bei Brighton & Hove Albion den frühzeitigen verletzungsbedingten Ausfall des 32 Jahre alten französischen Keepers Lloris verkraften.

In der vierten Minuten verletzte sich der Schlussmann, nachdem er eine eher harmlose Flanke nicht über die Latte fausten konnte und Neal Maupay das Führungstor für die Gastgeber ermöglichte. Lloris stürzte hinter der Torlinie und verletzte sich so schwer am linken Ellbogen, dass er ausgewechselt werden musste und Sauerstoff verabreicht bekam. Aaron Connolly (33./65.) sorgte für die Entscheidung zugunsten des Außenseiters aus Brighton. Lloris dürfte in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen der Equipe Tricolore gegen Island und die Türkei ausfallen.